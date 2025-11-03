Появились спутниковые фото последствий атаки ВСУ на порт в Туапсе 3.11.2025, 9:47

1,154

Есть попадание в трубопровод, поврежден танкер.

Спутниковые снимки зафиксировали результаты ударов Сил обороны по Туапсинскому порту в ночь на 2 ноября. Минимум два прилёта пришлись на трубопровод нефтеналивного терминала «Транснефти».

Также повреждения получил нефтяной танкер. О последствиях атаки сообщил Telegram-канал Exilenova+.

В Telegram-канале опубликовали спутниковые снимки Airbus, зафиксировавшие последствия нанесённых накануне украинскими воинами ударов по Туапсе Краснодарского края РФ.

«После вчерашней атаки на Туапсинский порт спутниковые снимки Airbus фиксируют как минимум два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала «Транснефти», – отмечено в сообщении.

Повреждён, утверждают в Exilenova+, и находившийся у причала нефтяной танкер.

«Из-за качества снимков пока невозможно точно определить степень разрушений», – уточнили в Telegram-канале.

Также, по данным канала, в результате атаки произошла утечка нефти в море.

Туапсинский нефтяной терминал расположен в акватории Туапсинского морского порта (Краснодарский край). Эксплуатируется он компанией АО «Черномортранснефть», которая входит в структуру ПАО «Транснефть».

«Это один из основных экспортных терминалов юга России, обеспечивающий отгрузку нефти на экспорт через Чёрное море. Терминал способен обрабатывать до 7 миллионов тонн в год», – резюмировали в Exilenova+.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com