Папа римский в Турции встретился с православным патриархом 30.11.2025, 11:52

Фото: Andreas Solaro/AFP/Getty Images

Главы христианских конфессий подписали важный документ.

Папа римский Лев XIV в субботу, 29 ноября, встретился в Стамбуле с Вселенским патриархом Варфоломеем . Предстоятели католической и православной конфессий высказались в поддержку межрелигиозного диалога и подписали совместную декларацию, выразив желание восстановить «полное общение» между их церквями. Они заявили, в частности, что будут продолжать работать над установлением общей даты празднования Пасхи для католиков и православных, передает «Немецкая волна».

В совместной декларации религиозных лидеров также говорится: «Цель христианского единства состоит и в том, чтобы внести жизнетворный вклад в установление мира между всеми народами. Мы единодушно возносим к Богу усердную молитву о даровании миру мира. Увы, во многих землях и ныне продолжаются война и насилие, губящие несчетные жизни. Мы обращаемся к тем, кто несет гражданскую и политическую ответственность: да сделают они все возможное, чтобы трагедия войны прекратилась незамедлительно. Мы просим всех людей доброй воли поддержать наш призыв».

Константинопольский патриарх и папа римский особо подчеркнули, что «твердо» отвергают «всякое использование религии и имени Божиего для оправдания насилия». «И хотя мы глубоко встревожены нынешним состоянием мира, мы не впадаем в отчаяние. Бог не оставит человечество», - выразили уверенность Лев XIV и Варфоломей.

28 ноября они вместе посетили Изник - город, в котором 1700 лет назад состоялся первый в истории христианства Вселенский собор (Первый Никейский собор). Там на месте археологических раскопок древней базилики Святого Неофита на берегу озера Изник прошел совместный экуменический молебен.

Первая зарубежная поездка нового папы - в Турцию и Ливан

29 ноября, на третий день своего визита в Турцию, 70-летний папа Лев XIV также посетил мечеть Султана Ахмета, также известную как Голубая мечеть. Затем понтифик отслужил свою первую мессу в этой стране. Главу католической церкви встретили около 4000 верующих в спортцентре Volkswagen Arena.

30 ноября Лев XIV отправится в Ливан , где пробудет до 2 декабря. Понтифик встретится с руководством страны и посетит место разрушительного взрыва в порту Бейрута, в результате которого в 2020 году погибли 220 человек. Планируется, что в последний день своего визита в Ливан папа отслужит мессу под открытым небом, на которой соберутся более 120 000 верующих.

