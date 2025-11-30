«Белтехосмотр» выпустил несколько предупреждений для водителей 30.11.2025, 15:23

2,284

Они касаются в том числе пробега авто.

В «Белтехосмотр» сделали несколько заявлений для владельцев транспорта. Они касаются в том числе пробега авто и устранения найденных неисправностей при техосмотре.

Изменение по скидкам

30 ноября закончится действие программы лояльности, которая предусматривает скидки по пластиковым картма (10%) и по силиконовым магнитам на серебряной (20%) и золотой (30%) пленке.

«Изменения касаются скидок физическим лицам на все виды контрольно-диагностических работ, — уточняет организация. — Однако это не значит, что в декабре автовладельцы останутся без выгодных предложений. Предприятие готовит очередной предложение — старт специальной новогодней акции, которая подарит еще больше возможностей пройти техосмотр с максимальной выгодой».

Ошибки по пробегу

Также в организации сделали заявление о корректировке неверно зафиксированных работниками «Белтехосмотра» показаний одометра — прибора, который показывает пробег транспорта. «При обнаружении неверно зафиксированных показателей одометра необходимо обратиться с соответствующим заявлением на диагностическую станцию, на которой вы проходили государственный технический осмотр», — сообщили в «Белтехосмотре» и добавили, что сделали это заявление «в связи с участившимися вопросами по корректировке пробега».

20 дней на устранение недочетов

В организации также напомнили владельцам транспорта, которые не смогли пройти пройти техосмотр из-за найденных неисправностей, что у них есть 20 дней на их устранение. «По истечении этого срока результаты осмотра аннулируются, и проходить контрольно-диагностическую линию придется заново», — уточнили в «Белтехосмотре».

