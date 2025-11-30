Декабрь удивит белорусов 30.11.2025, 16:43

1,290

Первые дни календарной зимы в Беларуси окажутся аномально теплыми и пасмурными.

Это скорее признак поздней осени, а не декабря. Мало того, некоторые международные погодные модели прогнозируют для всей Европы температуру выше климатической нормы, пишет telegraf.by.

Впрочем, три ведущие модели разошлись в прогнозах. Согласно одной из них, в Беларуси всё-таки могут наступить морозы. Но не раньше 10 декабря.

Эксперт канала Nadvorie сообщил, что после 10 декабря прогнозы моделей начинают существенно расходиться: ECMWF и GEFS — за продолжение теплой погоды в Европе, GFS «голосует за холод».

Вот и получается, что в долгосрочных прогнозах на весь декабрь царит неопределенность. А вероятность снежного Рождества и Нового года хоть и есть, но надо ждать, что будет дальше в середине декабря.

Как сообщили в аналитическом материале польского издания Interia, «сочетание определенных факторов увеличивает вероятность белого Рождества». Речь идет об ослаблении полярного вихря, что позволит холодным воздушным массам смещаться южнее.

Повлияет и активность Эль-Ниньо на юге. «Одним из ключевых мест на мировой погодной карте является тропический регион Тихого океана, где формируется знаменитое явление Эль-Ниньо. Изменения температуры воды в этом регионе оказывают огромное влияние на жизнь многих людей», — цитирует издание метеоролога Арлету Унтон.

При этом, по прогнозам NOAA, зимние температуры в Восточной Европе могут в среднем оказаться на 1–2 градуса Цельсия выше нормы . Однако похолодание в конце декабря все же оставляет шансы на снежные праздники.

«Эта зима может нас удивить. Будет интересно», — заключили синоптики.

Что ждать белорусам в первые дни декабря?

А вот прогноз осторожного Белгидромета, который не рискует давать данные больше, чем на 3 дня, свидетельствует, что в понедельник и вторник, 1–2 декабря, погодные условия в стране продолжит определять обширная область повышенного атмосферного давления.

Ожидается преобладание облачной погоды с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах, естественно, будет и туман, и слабый гололед, и гололедица на дорогах.

Всем известный в Беларуси метеоролог Дмитрий Рябов подтвердил данные госсиноптиков, отметив, что «первая неделя декабря не предвещает начало настоящей зимы и будет такой же тёплой, как и весь ноябрь». По его словам, виной тому юго-западные потоки, которые продолжают поставлять в регион тёплый влажный воздух.

«Беларусь окажется на западной периферии обширного антициклона с центром над Средней Волгой. Поэтому будет преобладать облачность с прояснениями. Существенных осадков не ожидается», — уточнил Рябов.

Тенденция на положительные температуры и отсутствие значительных осадков сохранится и в середине недели. Ночью и утром местами надо ждать туман, что в сочетании с околонулевыми температурами будет создавать условия для гололеда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com