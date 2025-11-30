закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Посол Тайваня в Финляндии спел хеви-метал

  • 30.11.2025, 22:12
Посол Тайваня в Финляндии спел хеви-метал

Дипломат давно увлекается тяжелым роком.

Посол Тайваня в Финляндии Фредди Лим выступил со своей музыкальной группой Chthonic на фестивале Formosa Finland Fest в Хельсинки. Дипломат давно увлекается тяжёлым роком и в рамках мероприятия по культурному обмену решил выйти на сцену.

49-летний Лим вышел к зрителям с голым торсом и гримом на лице.

@mothershipsg Ambassador by day, death metal frontman by night. #taiwan#finland#music ♬ original sound - Mothership

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип