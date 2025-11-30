Посол Тайваня в Финляндии спел хеви-метал
- 30.11.2025, 22:12
Дипломат давно увлекается тяжелым роком.
Посол Тайваня в Финляндии Фредди Лим выступил со своей музыкальной группой Chthonic на фестивале Formosa Finland Fest в Хельсинки. Дипломат давно увлекается тяжёлым роком и в рамках мероприятия по культурному обмену решил выйти на сцену.
49-летний Лим вышел к зрителям с голым торсом и гримом на лице.
