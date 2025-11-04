На продажу выставили бывший ФОК «Горизонта» в центре Минска 4.11.2025, 15:10

1,130

«Гозиронт» попал под новые санкции ЕС.

ОАО «H Холдинг» выставило на торги бывший физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный на ул. Куйбышева, 41, в Минске. Его площадь — почти 5,5 тыс. кв. м, и его можно использовать под объект сферы услуг, сказано в описании объекта на площадке Kufar, пишет Office Life.

По прямому назначению здание не используется достаточно давно, но там есть арендаторы. Сообщается, что это «магазины спортивного назначения, а также объекты сферы услуг».

По документам это специализированное здание физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения. За него просят около 6,96 млн рублей. Открытый аукцион запланирован на 25 ноября.

Теоретически здание довольно интересное, прежде всего своим месторасположением. Там отличная транспортная доступность и хороший пешеходный трафик. Особенно летом из-за расположенной рядом «Песочницы».

Недавно сообщалось, что «H Холдинг» попал под новые санкции ЕС. Там также оказалось и УП «ИЦТ Горизонт».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com