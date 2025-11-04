На продажу выставили бывший ФОК «Горизонта» в центре Минска
«Гозиронт» попал под новые санкции ЕС.
ОАО «H Холдинг» выставило на торги бывший физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный на ул. Куйбышева, 41, в Минске. Его площадь — почти 5,5 тыс. кв. м, и его можно использовать под объект сферы услуг, сказано в описании объекта на площадке Kufar, пишет Office Life.
По прямому назначению здание не используется достаточно давно, но там есть арендаторы. Сообщается, что это «магазины спортивного назначения, а также объекты сферы услуг».
По документам это специализированное здание физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения. За него просят около 6,96 млн рублей. Открытый аукцион запланирован на 25 ноября.
Теоретически здание довольно интересное, прежде всего своим месторасположением. Там отличная транспортная доступность и хороший пешеходный трафик. Особенно летом из-за расположенной рядом «Песочницы».
Недавно сообщалось, что «H Холдинг» попал под новые санкции ЕС. Там также оказалось и УП «ИЦТ Горизонт».