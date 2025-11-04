Задержали блогеров, которые собрали 1,5 миллиона рублей на лечение ребенка 4.11.2025, 16:11

Стало известно, сколько из этой суммы получила мама мальчика.

В Гродно по подозрению в мошенничестве задержали двух блогеров, которые собирали деньги на лечение тяжелобольного ребенка. Подробности рассказали в МВД.

Фигурантами расследования стал 17-летний гродненец и его 37-летняя девушка. В МВД рассказали, что пара собирала средства на лечение тяжелобольного ребенка.

«Подписчикам за 10 рублей присваивали номера участников розыгрыша, призами в котором были смартфоны либо автомобиль. Организаторы заявляли, что лишь малая часть полученных денег будет направлена на покупку подарков, а всю оставшуюся сумму передадут на лечение мальчика! Из собранных 1,5 миллиона рублей, со слов фигуранта, лишь 200 тысяч отдали маме ребенка, 315 тысяч потратили на подарки для участников стрима», — сообщили в МВД.

Остальную сумму — около миллиона рублей — фигуранты «потратили на красивую жизнь: поездки в премиальные туры на Мальдивы и в ОАЭ, аренду элитного жилья, азартные игры и другие развлечения», заявили в ведомстве.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com