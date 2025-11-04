Лукашенко создал новые проблемы для транзита грузов между Европой и Китаем 1 4.11.2025, 16:40

2,820

Перевозчики будут вынуждены реорганизовать маршруты.

Лукашенко подписал указ, запрещающий въезд на территорию Беларуси грузовиков и фур, зарегистрированных в Польше и Литве. Ограничения распространяются также на полуприцепы из этих стран и легковые автомобили, выполняющие международные перевозки на основе накладных. Решение действует с даты публикации в Белорусском национальном правовом портале и должно оставаться в силе до 31 декабря 2027 года, напоминает польское издание Gazeta Prawna.

Этот указ на практике отрезает польских и литовских перевозчиков от ключевого торгового пути между Китаем и Евросоюзом, который пролегал через территорию России и Беларуси. Для многих транспортных компаний из Польши, Литвы, Латвии, а также компаний, использующих водителей из Украины, Грузии и Центральной Азии, это означает огромный удар по финансам и необходимости реорганизации маршрутов.

Белорусский указ является ответом на действия Польши и Литвы. В последние недели две страны ограничили пограничное движение с Беларусью после серии инцидентов, связанных с контрабандными воздушными шарами, которые нарушили воздушное пространство Литвы с белорусской стороны.

Напомним, 12 сентября Польша полностью закрывала границу с Беларусью из-за задержания польского гражданина Гжегожа Гавела и агрессивных российско-белорусских учений «Запад-2025». Закрытие границы, спровоцированное Лукашенко, нарушило транзит китайских грузов в Европу.

После открытия границы китайские экспортеры значительно сократили объем перевозки грузов через Беларусь. Все указывает на то, что после многодневной блокады польско-белорусской границы в сентябре они решили использовать альтернативные транзитные маршруты.

Обычно через железнодорожные переходы на польско-белорусской границе за две недели в Польшу поступало более 7 тысяч контейнеров. Когда Польша восстановила транзит, за две недели въехало менее 5600 контейнеров. А за последние две недели — еще меньше, чуть более 4800 контейнеров.

