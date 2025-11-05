закрыть
TIME: Семь вежливых фраз, которые до сих пор стоит говорить

5
  • 5.11.2025, 19:34
  • 3,318
TIME: Семь вежливых фраз, которые до сих пор стоит говорить
Фото: vista.com

Порой достаточно пары вежливых слов, чтобы день стал немного лучше.

В мире, где люди все чаще спешат и забывают о базовых проявлениях вежливости, простые слова вроде «пожалуйста» и «спасибо» становятся редкостью. Однако, как напоминают эксперты по этикету, именно эти фразы делают общество добрее и уменьшают стресс, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Вот семь фраз, которые не теряют значения:

«Здравствуйте!»

Даже короткое приветствие показывает уважение. Эксперт по этикету Ник Лейтон напоминает: «Не признавать человечность собеседника, прежде чем что-то попросить, — грубо».

«Пожалуйста».

Это слово превращает требование в просьбу. Оно подчеркивает выбор и свободу другого человека.

«Спасибо»

Настоящая благодарность — это не просто слово, а объяснение, за что именно вы благодарны. «Письмо с благодарностью может однажды принести вам работу», — отмечает профессор Рита Керк.

«Разрешите?»

Фраза, выражающая уважение и готовность получить разрешение. Она смягчает тон и делает любую просьбу более вежливой.

«С удовольствием»

Заменяет сухое «не за что» и показывает радость от помощи, а не усталость от нее.

«Извините» / «Простите»

Используются не только для извинения, но и для признания, что вы вторглись в чужое пространство или прервали разговор.

«Друг» или «сосед»

Добрые обращения создают чувство общности. «Они говорят: «Я тебя вижу и ценю» — а это сегодня звучит особенно редко», — подчеркивает Керк.

Порой достаточно пары вежливых слов, чтобы день — ваш и чужой — стал немного лучше.

