TIME: Семь вежливых фраз, которые до сих пор стоит говорить

TIME: Семь вежливых фраз, которые до сих пор стоит говорить5
- 5.11.2025, 19:34
Порой достаточно пары вежливых слов, чтобы день стал немного лучше.
В мире, где люди все чаще спешат и забывают о базовых проявлениях вежливости, простые слова вроде «пожалуйста» и «спасибо» становятся редкостью. Однако, как напоминают эксперты по этикету, именно эти фразы делают общество добрее и уменьшают стресс, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Вот семь фраз, которые не теряют значения:
«Здравствуйте!»
Даже короткое приветствие показывает уважение. Эксперт по этикету Ник Лейтон напоминает: «Не признавать человечность собеседника, прежде чем что-то попросить, — грубо».
«Пожалуйста».
Это слово превращает требование в просьбу. Оно подчеркивает выбор и свободу другого человека.
«Спасибо»
Настоящая благодарность — это не просто слово, а объяснение, за что именно вы благодарны. «Письмо с благодарностью может однажды принести вам работу», — отмечает профессор Рита Керк.
«Разрешите?»
Фраза, выражающая уважение и готовность получить разрешение. Она смягчает тон и делает любую просьбу более вежливой.
«С удовольствием»
Заменяет сухое «не за что» и показывает радость от помощи, а не усталость от нее.
«Извините» / «Простите»
Используются не только для извинения, но и для признания, что вы вторглись в чужое пространство или прервали разговор.
«Друг» или «сосед»
Добрые обращения создают чувство общности. «Они говорят: «Я тебя вижу и ценю» — а это сегодня звучит особенно редко», — подчеркивает Керк.
Порой достаточно пары вежливых слов, чтобы день — ваш и чужой — стал немного лучше.