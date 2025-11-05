Стало известно, какие продукты белорусы потребляют больше всех в мире 1 5.11.2025, 21:58

1,674

И это не картофель.

Заместительница начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Мария Климова рассказала, какие продукты белорусы едят больше всех в мире, передает агентство «Минск-Новости».

— По потреблению цельномолочной продукции Беларусь занимает первое место в мире — 118 кг молока, йогурта, ряженки, кефира на человека в год. Для сравнения, в Новой Зеландии — 103 кг, в Австралии — 92, в Канаде — 69, в США — 60, в России — 47, в Евросоюзе — в среднем 53 кг на человека, — привела данные Климова.

Также белорусы являются большими любителями сливочного масла: по его потреблению мы находимся на втором месте после Новой Зеландии.

— Там на человека приходится 6 кг, у нас — 5 кг. К примеру, в Евросоюзе, Канаде и Австралии потребляют 4 кг масла на человека, в США и России — 3 кг. А масло — это очень полезный продукт для нашей иммунной системы, который содержит витамины А, D и E, — отметила представительница Минсельхозпрода.

