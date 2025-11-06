Белорусский бренд косметики ответил на жалобы россиянок

Белорусский бренд косметики ответил на жалобы россиянок4
- 6.11.2025, 11:10
- 2,642
У тех якобы выпадали брови из-за геля Luxvisage.
Белорусский косметический бренд Luxvisage отреагировал на жалобы россиянок, что у них начали выпадать брови из-за использования популярного белорусского геля-фиксатора. О проблемах россиянок даже сообщил российский телеграм-канал Baza, который специализируется на криминальной хронике.
Компания Luxvisage опубликовала в инстаграме ответ, очевидно, реагируя на резонанс в сети.
Бренд назвал гель Brow Laminator своим «абсолютным бестселлером».
«Когда продукт действительно работает, это всегда вызывает эмоции. В последнее время в сети появились странные посты с одинаковыми фото и текстами. Похоже, миллионы продаж и тысячи ваших реальных положительных отзывов кому-то не дают покоя».
Компания добавила: «Мы гордимся качеством, стоим за каждым своим продуктом и не участвуем в конкурентных войнах. Мы просто делаем то, что умеем лучше всего, — создаем продукты, которые действительно работают».