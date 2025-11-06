Белорусский бренд косметики ответил на жалобы россиянок 4 6.11.2025, 11:10

2,642

У тех якобы выпадали брови из-за геля Luxvisage.

Белорусский косметический бренд Luxvisage отреагировал на жалобы россиянок, что у них начали выпадать брови из-за использования популярного белорусского геля-фиксатора. О проблемах россиянок даже сообщил российский телеграм-канал Baza, который специализируется на криминальной хронике.

Компания Luxvisage опубликовала в инстаграме ответ, очевидно, реагируя на резонанс в сети.

Бренд назвал гель Brow Laminator своим «абсолютным бестселлером».

«Когда продукт действительно работает, это всегда вызывает эмоции. В последнее время в сети появились странные посты с одинаковыми фото и текстами. Похоже, миллионы продаж и тысячи ваших реальных положительных отзывов кому-то не дают покоя».

Компания добавила: «Мы гордимся качеством, стоим за каждым своим продуктом и не участвуем в конкурентных войнах. Мы просто делаем то, что умеем лучше всего, — создаем продукты, которые действительно работают».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com