Полина Шарендо-Панасюк: Требования к режиму Лукашенко просты 6.11.2025, 15:59

Полина Шарендо-Панасюк

Фото: Viyaleta Sauchyts

Как открыть двери белорусских тюрем?

Бывшая политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк награждена чешской премией «Истории бесправия» («Příběhy bezpráví»). Бывшая узница совести стала лауреатом награды в 2021 году, но получила ее только в этом.

Сайт Charter97.org поговорил с лауреаткой престижной чешской премии.

— Полина, расскажите, как прошла церемония награждения?

— Чешская премия «История беззакония», о которой я узнала после своего освобождения, присуждается тем людям, которые активно сопротивлялись коммунистическому режиму в Чехословакии, занимали мужественную позицию и заслужили за это уважение и признание. Лауреатов этой премии выбирает студенческое жюри.

Перед этим они просматривают материалы про человека. Они ищут таких людей, героев антикоммунистического сопротивления. Это могут быть люди из каких-то деревень, которые не на слуху. Жюри занимается такой благородной работой, вспоминает героев чешского народа. Скажем так, с помощью этой премии они выражают свою признательность, благодарность нового молодого поколения за возможность жить в свободной и демократической Чехии.

Со времен распада Советского Союза прошло уже более 30 лет, и мы видим, что тогда демократия, казалось, победила окончательно, победила навсегда, что наступит всеобщий мир и благоденствие. Этого не случилось, к сожалению. Мы видим, что три десятилетия спустя в Европе опять подняла голову диктатура, опять идет война, людей убивают, избивают. В Беларуси находятся тысячи заключенных. Это масштаб репрессий, который смело можно сравнить со сталинскими.

Поэтому надо отдать должное чехам, выразить им большую благодарность за то, что они не замкнулись только на своей стране, только на прошлом, а смотрят на сегодняшний день и в будущее, понимают, что с диктаторами, с несправедливостью надо и дальше бороться. Премия — это в том числе сигнал тем, кто борется в Беларуси, в Украине, о том, что они не одни, мир следит за ними, переживает, солидарен с ними в их борьбе. Я очень благодарна Чехии за это.

Премия была присуждена мне в 2021-м году, сейчас уже 2025-й год. Тем не менее бороться надо так, чтобы в конце концов выйти из мест, где тебя удерживают несправедливо, незаконно и получить эту награду. Я со сцены выразила надежду, что в конце концов все лауреаты этой премии из Беларуси, из Украины, получат награду, будут стоять на сцене, им будут аплодировать стоя.

В своем выступлении я упомянула Викторию Кульшу, Ольгу Майорову, Елену Лазарчик, Елену Гнаук. Считаю, их подвиг также заслуживает уважения, должен быть отмечен.

Сама церемония прошла очень торжественно, в трогательной обстановке. В этом году это была чисто женская премия, награждались именно женщины, которые жертвовали своей жизнью во имя идеалов свободы. Как бы это не звучало пафосно, но это действительно, такова наша правда жизни. Я была очень рада познакомиться с лауреатками этого года. Это уже очень пожилые женщины, которые прошли не менее трудный путь, чем я, потому что они имели дело с коммунистическим режимом в 50-е — 70-е годы, во время Пражской весны. Это эстафета поколений.

— Во время вашего заключения известный чешский драматург, математик Рене Левински запустил целую кампанию в вашу поддержку. Помогала ли вам эта солидарность Чехии?

— Об этой поддержке, что я являюсь героиней их пьес, узнала после освобождения. И хотя напрямую об этом не знала в то время, когда находилась в заложниках, конечно, это чувствовалось. Понимала, что есть поддержка, что мое имя звучит. Эта солидарность чувствовалось по той реакции, которая была у представителей режима Лукашенко. Я знала, что была похожая кампания еще после 2010 года, когда известные британские актеры поддержали белорусских политзаключенных, в частности, зачитывали фрагменты их писем.

Считаю, что эти документальные свидетельства очень важно переводить в визуальную форму, потому что это можно возобновлять все время. Это показывают разные люди, разные актеры, таким способом воздействуя на зрителя. Очень рада, что мне удалось лично поблагодарить Рене Левинского и его коллег за то, что они сделали. Мы договорились, что тема борьбы белорусских политзаключенных, их мужество и героизм, то, как они даже в тех ужасных условиях террора противостоят системе, отстаивают свои идеалы, за которые вышли в 2020 году, получит продолжение в виде пьес или каких-то событий в сфере культуры.

— Кроме церемонии награждения, у вас состоялся ряд встреч в Чехии, с кем удалось встретиться, поговорить?

— Практически с утра до вечера происходили встречи, за которые я тоже очень благодарна чешской стороне.

Был прием в Министерстве иностранных дел Чехии у директора Европейского департамента Радека Пеха, с которым мы поговорили и о ситуации в Беларуси, о ситуации с политическими заключенными и путях помощи им, о том, что белорусов нельзя уравнивать в каких-то ограничениях с русскими, потому что белорусы — не равно Лукашенко, они выступают против войны с Украиной, за демократию, и поэтому надо во внешней политике Чехии это учитывать.

Поднимался вопрос о том, чтобы белорусские политзаключенные, которые просят в Чехии международной защиты, получали именно ее, а не какие-то трудовые карточки и свидетельства, как происходит сейчас. Они являются в первую очередь политическими беженцами и имеют право претендовать на убежище в Чехии, на международную оборону.

Затем прошел целый ряд встреч с представителями чешских средств массовой информации. Это были журналисты чешского телевидения, канала «Horizont ČT24», журнала «Týdeník Respekt». Мы говорили о том, что происходит в Беларуси. Их интересовала моя позиция насчет санкций. Я высказалась однозначно, что санкции нельзя снимать. Произошла съемка для проекта «Память народа» Марины Долбушевой, которая продолжает традиции общества. «Мемориал» и фиксирует политические репрессии.

Также была встреча с чешскими художниками и художницами, участвовавшими в кампании «Свободу Полине».

— У вас всегда была жесткая позиция по отношению к режиму Лукашенко. Сегодня некоторые говорят, что с диктатурой можно договариваться. Изменилась ли ваша позиция?

— Нет. С чего бы ей меняться. Я не вижу никаких изменений в той политике, которую режим проводит в Беларуси. Репрессии только нарастают.

Лукашенко хочет, не делая никаких уступок, остаться при своих дворцах, майбахах, боингах, со свитой лизоблюдов и придавленным к земле народом, не хочет сесть на скамью подсудимых и понести наказание. Для меня всегда принципиально, что террористам, захвативших людей, ставят ультиматум освободить заложников, а не спрашивают этих преступников, не жестко ли им, не страшно ли им сидеть в осажденном здании.

Требования к режиму просты. Это немедленное и безусловное освобождение заложников и мораторий на дальнейшие репрессии. Вместо этого идет торговля политическими заложниками, и, более того, на место десятков освобожденных сажаются сотни новых. Какие причины, почему должны быть уступки для диктатуры в виде снятия санкций?

Для меня люди, которые где-то в кулуарах защищают интересы режима, не представляют демократическое движение, они являются лоббистами Лукашенко, отстаивают его интересы, помогают этому режиму сохраниться, не поступаясь ничем, оставляя Беларусь в во власти диктатуры. Я хочу особо подчеркнуть, что как мое освобождение, так и освобождение моих коллег Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Максима Винярского и десятков других, смогло произойти только благодаря твердой последовательной позиции, именно санкционной позиции, а не потому, что Лукашенко подобрел. Именно санкционное давление открывает ворота тюрем.

