7 ноября 2025, пятница, 2:16
СМИ раскрыли «семейную империю» Путина

  • 7.11.2025, 2:04
СМИ раскрыли «семейную империю» Путина

Диктатор РФ устроил во власть 24 родственника.

Российский диктатор Владимир Путин «трудоустроил « по меньшей мере 24 своих родственника на государственные должности, связанные с большими деньгами. Среди них его внучатые племянники — это уже третье поколение Путиных у власти. Об этом говорится в расследовании «Проекта» под названием «Отцы и деды», анонс которого 6 ноября в Telegram опубликовало «Агентство».

Издание отмечает, что 24 родственника Путина у власти — это рекордный показатель для российских правителей за последние 100 лет. В Советском Союзе также было распространено аналогичное «кумовство», но не в таких масштабах.

В частности, заработок на государстве получили семьи всех четырех известных любовниц Путина — официальной жены Людмилы Путиной-Очеретной, неофициальной жены Алины Кабаевой, а также Светланы Кривоногих и Алисы Пищевой. Да и сами любовницы также при деньгах и должностях. Людмила Путина-Очеретная вообще нигде не работает, но ежегодно получает сотни миллионов рублей.

Также доступ к государственным деньгам получили обе официальные дочери Путина — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Их мужья, как нынешние, так и бывшие, не остались в обиде — им выдали как государственные должности, так и возможность воровать деньги из бюджета РФ.

Там же — двоюродные братья по линии отца Евгений Путин (ныне покойный) и Игорь Путин, двоюродная сестра по матери Любовь Шеломова и двоюродная сестра по отцу Любовь Круглова.

Большинство должностей, которые получают родственники Путина, связаны с довольно большими государственными бюджетами. Так, Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин, родственники умершего Евгения Путина, занимают должности в правительстве и «Газпроме».

Среди прочих, внуки умершего Евгения Путина также получили должности, связанные с государственными деньгами. Денис Путин, Дмитрий Логинов и Елена Жидкова занимают большие должности в государственных структурах и имеют доступ к огромным деньгам. Таким образом, это уже третье поколение Путиных во власти.

Другие Путины не отстают. В частности, Михаил Шеломов, родственник по линии матери - один из «кошельков» российского диктатора, как и Роман Путин, экс-сотрудник ФСБ. Родственники со стороны отца Путина контролируют компанию «Русгидро». Другие сидят в РЖД, подсанкционном «Промсвязьбанке», «Газпроме», «Сибуре» и других чрезвычайно прибыльных для них государственных структурах.

