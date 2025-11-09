«Халтура!»: белорусы высмеяли Лукашенко за некачественную колку дров 9.11.2025, 4:25

Диктатор выглядит все более нелепо.

В сети появился ролик, на котором диктатор Александр Лукашенко занят колкой дров.

Диктатор, одетый в камуфляж и странную шапку, с одышкой махал топором перед пропагандистами.

Это видео мгновенно набрало множество просмотров и комментариев.

Так, например, многих пользователей соцсетей смутил не только внешний вид правителя, но и то, каким инструментом он колол дрова.

Kerandopolus:

«Реклама топоров Fiskars?»

Reason:

«Не патриотично как-то беларускія дровы рубать финским топориком...»

Wolle:

«А камуфляж чтобы чурки не разбегались?»

Дед_Inside:

«Извинятся перед Кадыровым будет?»

Пользователи соцсетей также высказаи предположение, что это – постановочные кадры:

CiaphasCain:

«Хоть бы одно полено крученое да с сучками...»

Пан Змагар:

«Гэта не ён, гэта усё штучны інтылект...»

Анна на шее:

«Халтура, кто после него перерубать это будет? Они же огромные, минимум пополам ещё надо...»

sergeimikhalchich:

«Отборные дрова ,хорошие ,чтобы Картофан не попал на сучок!»

pavel.zujew:

«И много дублей, судя по склеенным нарезкам...»

oigensgn:

«Х...се дрова. Небось прошедшие техническую сушку Звенят так, что даже камера передает их сухость. И без единого сучка. А топор то какой! Из страны триклятого НАТА. Вот это да! Вы там совсем людей за идиотов держите?»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com