9 ноября 2025, воскресенье, 4:53
«Халтура!»: белорусы высмеяли Лукашенко за некачественную колку дров

  • 9.11.2025, 4:25
Диктатор выглядит все более нелепо.

В сети появился ролик, на котором диктатор Александр Лукашенко занят колкой дров.

Диктатор, одетый в камуфляж и странную шапку, с одышкой махал топором перед пропагандистами.

Это видео мгновенно набрало множество просмотров и комментариев.

Так, например, многих пользователей соцсетей смутил не только внешний вид правителя, но и то, каким инструментом он колол дрова.

Kerandopolus:

«Реклама топоров Fiskars?»

Reason:

«Не патриотично как-то беларускія дровы рубать финским топориком...»

Wolle:

«А камуфляж чтобы чурки не разбегались?»

Дед_Inside:

«Извинятся перед Кадыровым будет?»

Пользователи соцсетей также высказаи предположение, что это – постановочные кадры:

CiaphasCain:

«Хоть бы одно полено крученое да с сучками...»

Пан Змагар:

«Гэта не ён, гэта усё штучны інтылект...»

Анна на шее:

«Халтура, кто после него перерубать это будет? Они же огромные, минимум пополам ещё надо...»

sergeimikhalchich:

«Отборные дрова ,хорошие ,чтобы Картофан не попал на сучок!»

pavel.zujew:

«И много дублей, судя по склеенным нарезкам...»

oigensgn:

«Х...се дрова. Небось прошедшие техническую сушку Звенят так, что даже камера передает их сухость. И без единого сучка. А топор то какой! Из страны триклятого НАТА. Вот это да! Вы там совсем людей за идиотов держите?»

