«Халтура!»: белорусы высмеяли Лукашенко за некачественную колку дров
- 9.11.2025, 4:25
Диктатор выглядит все более нелепо.
В сети появился ролик, на котором диктатор Александр Лукашенко занят колкой дров.
Диктатор, одетый в камуфляж и странную шапку, с одышкой махал топором перед пропагандистами.
Это видео мгновенно набрало множество просмотров и комментариев.
Так, например, многих пользователей соцсетей смутил не только внешний вид правителя, но и то, каким инструментом он колол дрова.
Kerandopolus:
«Реклама топоров Fiskars?»
Reason:
«Не патриотично как-то беларускія дровы рубать финским топориком...»
Wolle:
«А камуфляж чтобы чурки не разбегались?»
Дед_Inside:
«Извинятся перед Кадыровым будет?»
Пользователи соцсетей также высказаи предположение, что это – постановочные кадры:
CiaphasCain:
«Хоть бы одно полено крученое да с сучками...»
Пан Змагар:
«Гэта не ён, гэта усё штучны інтылект...»
Анна на шее:
«Халтура, кто после него перерубать это будет? Они же огромные, минимум пополам ещё надо...»
sergeimikhalchich:
«Отборные дрова ,хорошие ,чтобы Картофан не попал на сучок!»
pavel.zujew:
«И много дублей, судя по склеенным нарезкам...»
oigensgn:
«Х...се дрова. Небось прошедшие техническую сушку Звенят так, что даже камера передает их сухость. И без единого сучка. А топор то какой! Из страны триклятого НАТА. Вот это да! Вы там совсем людей за идиотов держите?»