«В Москве Путин оставит Уиткоффа с носом» 1.12.2025, 7:00

Диктатор не готов на уступки.

На следующей неделе спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф повезет в Москву согласованный с Украиной «мирный план». Однако нет никаких причин считать, что Россия пойдет на разумные уступки и согласится закончить войну. Об этом в своем блоге пишет австралийский генерал в отставке, военный обозреватель Мик Райан, пишет unian.net.

Он в частности анализирует пресс-конференцию российского диктатора, которую тот дал на этой неделе. В своем выступлении Путин в частности похвастался больше мнимыми, чем реальными успехами на фронте, рассказал о нелегитимности Зеленского, а также заявил, что американский мирный план может стать «основой для будущих соглашений», но «сейчас неуместно говорить о каких-либо окончательных версиях, поскольку их не существует».

По мнению Райана, эти комментарии не похожи на мнение человека, «который готов идти на компромисс» ради окончания войны.

«Комментарий о том, что новое мирное предложение станет основой будущих соглашений, означает, что сроки Путина по завершению войны не совпадают со значительно более короткими сроками Трампа. А его комментарии продолжают ключевые стратегические месседжи России о нелегитимности правительства Украины, прогрессе России в войне и отсутствии угрозы со стороны России для Европы», — пишет аналитик.

По мнению Райана, единственный прогресс в комментариях Путина - это о том, что он научился использовать в публичных заявлениях «более рассудительный язык», чтобы не провоцировать Трампа на увеличение поддержки Украины. В то же время обозреватель не видит признаков готовности диктатора к уступкам в своих целях войны против Украины.

