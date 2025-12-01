Лукашенко «исчез» в Омане: что его связывает с этой страной

Лукашенко «исчез» в Омане: что его связывает с этой страной19
Прилетев 28 ноября в Оман, Александр Лукашенко «исчез»: по состоянию на утро 1 декабря нет какой-либо информации о ходе его «рабочего визита». Что связывает режим с этим государством Аравийского полуострова? Об этом пишет «Салiдарнасць».
Лукашенко уже летал в Оман год назад: там он ходил на экскурсии
В середине декабря 2024 года правитель Беларуси впервые с 2007-го слетал в Оман.
При этом два дня посвятил экскурсиям.
Султан Омана был в Минске с визитом полтора месяца назад
После этого визита отношения двух стран стали быстро развиваться.
Тогда в официальных переговорах с Хайсамом бен Тареком Аль Саидом участвовал также старший сын правителя Виктор.
По итогам переговоров было заявлено о планах Омана по строительству целлюлозно-картонного комбината в Беларуси с впечатляющим объемом инвестиций в 1,4 млрд долларов. Зачем это Оману – пока не совсем понятно.
Лукашенко мечтает о создании туристического кластера в Омане
Также после переговоров правитель Беларуси заявил:
– Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер. Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты.
Отметим, что с февраля этого года стартовали прямые чартерные рейсы из Минска в Оман. Но лететь долго и довольно дорого.
Пока можно лишь предполагать, почему правитель «исчез» при новом визите в Оман. С учетом характера прошлогодней поездки можно предположить, что Лукашенко занят отдыхом. В прошлом он постоянно летал отдыхать в зимний период в соседние ОАЭ.