Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента Украины

2
  • 1.12.2025, 21:49
  • 3,832
Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента Украины
Фото: Getty Images

Президент Украины заявил, что «сенсаций не будет».

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения в Киев планирует провести дополнительные консультации по назначению нового главы Офиса президента.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Сенсаций сегодня не будет. Я хочу провести еще дополнительные консультации, я их запланировал, по возвращению в Украину я это сделаю. Мой выбор зависит от некоторых вещей. Фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны», - отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что в Украине «есть очень достойные люди».

