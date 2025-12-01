Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента Украины

Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента Украины2
- 1.12.2025, 21:49
Президент Украины заявил, что «сенсаций не будет».
Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения в Киев планирует провести дополнительные консультации по назначению нового главы Офиса президента.
Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Сенсаций сегодня не будет. Я хочу провести еще дополнительные консультации, я их запланировал, по возвращению в Украину я это сделаю. Мой выбор зависит от некоторых вещей. Фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны», - отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что в Украине «есть очень достойные люди».