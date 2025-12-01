ВСУ показали эпическое уничтожение пускового района «Шахедов» в Крыму
- 1.12.2025, 22:11
В ночь на 28 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по району хранения и запуска ударных дронов «Шахед» вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.
По данным командования, противник постоянно использовал эту территорию на юге Крыма для запуска ударных БПЛА по объектам критической инфраструктуры Украины.
Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия, чтобы подрывать наступательные возможности российской армии, ограничивая ее способность проводить атаки на гражданские объекты.