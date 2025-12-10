Послы ЕС согласовали санкции против более 40 танкеров «теневого флота» России

Послы ЕС согласовали санкции против более 40 танкеров «теневого флота» России1
- 10.12.2025, 14:55
Стали известны подробности нового пакета.
Послы Европейского Союза продолжают обсуждать новый пакет санкций против России. В список уже добавили, в частности, более 40 танкеров «теневого флота».
Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в соцсети Х.
По его словам, сегодня послы ЕС согласовали введение санкций против:
9 лиц/фирм, которые способствуют внесению в черный список «теневого флота»;
43 танкеров «теневого флота» РФ;
12 человек и 2 организаций, которые дестабилизируют ситуацию в ЕС, в частности офицеров ГРУ, членов клуба «Валдай» и граждан США, Франции и Швейцарии, которые работают на Россию.