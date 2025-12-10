закрыть
Послы ЕС согласовали санкции против более 40 танкеров «теневого флота» России

  • 10.12.2025, 14:55
Стали известны подробности нового пакета.

Послы Европейского Союза продолжают обсуждать новый пакет санкций против России. В список уже добавили, в частности, более 40 танкеров «теневого флота».

Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в соцсети Х.

По его словам, сегодня послы ЕС согласовали введение санкций против:

9 лиц/фирм, которые способствуют внесению в черный список «теневого флота»;

43 танкеров «теневого флота» РФ;

12 человек и 2 организаций, которые дестабилизируют ситуацию в ЕС, в частности офицеров ГРУ, членов клуба «Валдай» и граждан США, Франции и Швейцарии, которые работают на Россию.

