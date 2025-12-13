закрыть
13 декабря 2025, суббота, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Завод «Луч» выпустил коллекцию часов, которые когда-то «покорили сердца женщин»

1
  • 13.12.2025, 13:43
  • 1,596
Завод «Луч» выпустил коллекцию часов, которые когда-то «покорили сердца женщин»

Можно выбрать три цвета.

Минский часовой завод «Луч» выпустил лимитированную коллекцию в честь 70-летия часов, с которых началась новая эпоха белорусского часового дела. Речь идет о коллекции «Заря», пишет «Зеркало».

— 14 декабря 1955 года с конвейера Минского часового завода сошли первые женские часы «Заря». Эти часы сразу же покорили сердца женщин и стали настоящим символом мастерства белорусских часовщиков. Часы состояли из 80 деталей и 25 узлов, что подчеркивает внимание к каждой мелочи и высокий уровень ремесленного искусства. Многие детали не превышали 1 мм, и это подчеркивало точность и тщательность работы мастеров, которые создавали каждое изделие с максимальной аккуратностью, — рассказывает сайт завода.

В описании новой коллекции говорится, что у часов легендарный механический калибр 1801.1, сапфировое стекло и корпус из стали, уникальный циферблат с гильоше. Можно выбрать три цвета, а тираж — 150 экземпляров каждого. Стоимость часов 699 рублей.

Лимитированная коллекция часов «Заря»
Фото: Instagram / luch. official
Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук