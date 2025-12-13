Завод «Луч» выпустил коллекцию часов, которые когда-то «покорили сердца женщин»1
- 13.12.2025, 13:43
- 1,596
Можно выбрать три цвета.
Минский часовой завод «Луч» выпустил лимитированную коллекцию в честь 70-летия часов, с которых началась новая эпоха белорусского часового дела. Речь идет о коллекции «Заря», пишет «Зеркало».
— 14 декабря 1955 года с конвейера Минского часового завода сошли первые женские часы «Заря». Эти часы сразу же покорили сердца женщин и стали настоящим символом мастерства белорусских часовщиков. Часы состояли из 80 деталей и 25 узлов, что подчеркивает внимание к каждой мелочи и высокий уровень ремесленного искусства. Многие детали не превышали 1 мм, и это подчеркивало точность и тщательность работы мастеров, которые создавали каждое изделие с максимальной аккуратностью, — рассказывает сайт завода.
В описании новой коллекции говорится, что у часов легендарный механический калибр 1801.1, сапфировое стекло и корпус из стали, уникальный циферблат с гильоше. Можно выбрать три цвета, а тираж — 150 экземпляров каждого. Стоимость часов 699 рублей.