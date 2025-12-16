закрыть
16 декабря 2025, вторник
У Соловьева после подрыва российской подлодки «Варшавянка» сдали нервы

1
  • 16.12.2025, 8:34
  • 13,306
У Соловьева после подрыва российской подлодки «Варшавянка» сдали нервы
Владимир Соловьев

Пропагандист начал просить коллег замолчать.

Главный пропагандист Путина Владимир Соловьев заявил, что, сообщая о подрыве подлодки «Варшавянка» дронами СБУ, российские журналисты разгоняют «украинские нарративы», пишет «Диалог.UA».

Удар подводных дронов Sea Baby СБУ вывел из равновесия и подорвал не только субмарину класса «Варшавянка» в Новороссийске, то же самое произошло и с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Узнав о поражении подлодки, Соловьев не стал дискутировать и уточнять детали (как нормальный журналист) или источать ненависть ко всему украинскому (как привычный Соловьев), он призвал всех молчать и не репостить сообщения об атаке на порт.

Соловьев обратился в своем Telegram-канале не только к журналистам, но и к военным корреспондентам, а также блогерам.

«Прошу не разгонять украинские нарративы и видео врага, а также не давать на их основании своих оценок произошедшему», - попросил пропагандист.

Украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале предположил, что пропагандист Кремля ждет «официального вранья» от руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игоря Конашеникова.

Написать комментарий 1

