У Соловьева после подрыва российской подлодки «Варшавянка» сдали нервы

У Соловьева после подрыва российской подлодки «Варшавянка» сдали нервы1
- 16.12.2025, 8:34
Пропагандист начал просить коллег замолчать.
Главный пропагандист Путина Владимир Соловьев заявил, что, сообщая о подрыве подлодки «Варшавянка» дронами СБУ, российские журналисты разгоняют «украинские нарративы», пишет «Диалог.UA».
Удар подводных дронов Sea Baby СБУ вывел из равновесия и подорвал не только субмарину класса «Варшавянка» в Новороссийске, то же самое произошло и с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.
Узнав о поражении подлодки, Соловьев не стал дискутировать и уточнять детали (как нормальный журналист) или источать ненависть ко всему украинскому (как привычный Соловьев), он призвал всех молчать и не репостить сообщения об атаке на порт.
Соловьев обратился в своем Telegram-канале не только к журналистам, но и к военным корреспондентам, а также блогерам.
«Прошу не разгонять украинские нарративы и видео врага, а также не давать на их основании своих оценок произошедшему», - попросил пропагандист.
Украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале предположил, что пропагандист Кремля ждет «официального вранья» от руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игоря Конашеникова.