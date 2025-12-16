Жена Пескова сделала себе новое лицо 3 16.12.2025, 11:06

5,416

Россияне возмущены.

Фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и принадлежит к «кремлевской элите», сделала себе новое лицо, сообщает «Главред».

Как пишут российские СМИ, Навка появилась на публичном мероприятии, где была вообще не похожа сама на себя. Она также запостила фото на своей странице в Instagram, где ей стали писать комментарии о том, что она совершенно больше не похожа на себя.

«Че у неё с лицом, маска?», «Татьяна стала на себя не похожа», «А кто на фото», «Видно пластику у Татьяны», - пишут комментаторы.

Кроме того, россияне возмущаются, что в тяжелые времена российская элита не устает развлекаться на дорогих мероприятиях, сияя бриллиантами и аксессуарами.

«Хорошо, что собрали такую сумму. Но...учитывая, какие круто дорогие наряды у всех, где просто украшения за миллионы, на 22 фонда за год это небольшая сумма», «Интересно куда реально эти деньги пойдут. В стиле широкие карманы», «Нас тоже впечатляют масштабы данного важнейшего события элиты!», - пишут возмущенные жители РФ.

