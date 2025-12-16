В Белом доме назвали Маска «обдолбанным Носферату»4
16.12.2025, 21:08
Из-за тяги к кетамину.
Миллиардер Илон Маск является «ярым кетаминщиком» и похож на «обдолбанного Носферату», заявила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью Vanity Fair.
«Он ярый кетаминщик <...>. И он странный тип, как, я думаю, и все гении. Знаете, это не помогает, но он — сам себе хозяин», — добавила она.
Уайлс считает, что в моменты, когда он публикует скандальные твиты, он «принимает микродозы». Вместе с этим глава аппарата Белого дома подчеркнула, что она «не располагает информацией из первых рук» по этому вопросу.
Маск спровоцировал первый настоящий кризис президентства Трампа и стал первым испытанием для Уайлс, пишет издание. Глава администрации Трампа заявила, что была шокирована, когда основатель SpaceX «разгромил» Агентство США по международному развитию (USAID). Она была в ужасе и не поддержала инициативу из-за большого количества увольнений и потенциальных смертей из-за прекращения гумпомощи Вашингтона.
Уайлз пояснила, что решение этой проблемы легло на ее плечи, потому что «президент не знает подробностей деятельности этих небольших ведомств», а Маск решил действовать «на полной скорости, без тормозов». «У Илона такой подход: нужно все сделать быстро. Если вы сторонник постепенных изменений, вы просто не доведете свою ракету до Луны», — отметила она.
Илон Маск накануне стал первым человеком в истории, чье состояние составило $600 млрд по версии Forbes. Он никогда не скрывал, что принимает кетамин. В марте 2024-го бизнесмен заявлял, что этот препарат ему назначили врачи как средство от депрессии, и отвергал сообщения о злоупотреблении этим веществом.