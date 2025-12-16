закрыть
16 декабря 2025, вторник, 22:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Белом доме назвали Маска «обдолбанным Носферату»

4
  • 16.12.2025, 21:08
  • 4,630
В Белом доме назвали Маска «обдолбанным Носферату»

Из-за тяги к кетамину.

Миллиардер Илон Маск является «ярым кетаминщиком» и похож на «обдолбанного Носферату», заявила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью Vanity Fair.

«Он ярый кетаминщик <...>. И он странный тип, как, я думаю, и все гении. Знаете, это не помогает, но он — сам себе хозяин», — добавила она.

Уайлс считает, что в моменты, когда он публикует скандальные твиты, он «принимает микродозы». Вместе с этим глава аппарата Белого дома подчеркнула, что она «не располагает информацией из первых рук» по этому вопросу.

Маск спровоцировал первый настоящий кризис президентства Трампа и стал первым испытанием для Уайлс, пишет издание. Глава администрации Трампа заявила, что была шокирована, когда основатель SpaceX «разгромил» Агентство США по международному развитию (USAID). Она была в ужасе и не поддержала инициативу из-за большого количества увольнений и потенциальных смертей из-за прекращения гумпомощи Вашингтона.

Уайлз пояснила, что решение этой проблемы легло на ее плечи, потому что «президент не знает подробностей деятельности этих небольших ведомств», а Маск решил действовать «на полной скорости, без тормозов». «У Илона такой подход: нужно все сделать быстро. Если вы сторонник постепенных изменений, вы просто не доведете свою ракету до Луны», — отметила она.

Илон Маск накануне стал первым человеком в истории, чье состояние составило $600 млрд по версии Forbes. Он никогда не скрывал, что принимает кетамин. В марте 2024-го бизнесмен заявлял, что этот препарат ему назначили врачи как средство от депрессии, и отвергал сообщения о злоупотреблении этим веществом.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров