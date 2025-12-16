В Беларуси откроют необычный музей 16.12.2025, 21:19

Он будет интересен любителям закаток.

В Беларуси появится первый в стране Музей закатки. О запуске необычного проекта сообщили в Instagram его создатели.

Новый музей заработает в городском поселке Радошковичи Минской области. Он разместится на территории, где уже работают улиточная ферма, «Альпака парк» и попугайня.

Посетителям обещают рассказать о традициях соления, квашения и маринования.

Также гостям покажут рецепты из разных регионов страны и, конечно, угостят рассолом.

Открытие запланировано на 3 января, сообщили организаторы.

В анонсе проекта указано, что помимо экспозиции здесь планируют проводить дегустации и другие гастрономические мероприятия.

