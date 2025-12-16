В Беларуси откроют необычный музей
- 16.12.2025, 21:19
Он будет интересен любителям закаток.
В Беларуси появится первый в стране Музей закатки. О запуске необычного проекта сообщили в Instagram его создатели.
Новый музей заработает в городском поселке Радошковичи Минской области. Он разместится на территории, где уже работают улиточная ферма, «Альпака парк» и попугайня.
Посетителям обещают рассказать о традициях соления, квашения и маринования.
Также гостям покажут рецепты из разных регионов страны и, конечно, угостят рассолом.
Открытие запланировано на 3 января, сообщили организаторы.
В анонсе проекта указано, что помимо экспозиции здесь планируют проводить дегустации и другие гастрономические мероприятия.