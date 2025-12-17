Минск оказался одной из мировых столиц казино

Минск оказался одной из мировых столиц казино10
Белорусская столица вошла в топ-10.
Столица Беларуси может похвастать не только чистотой и гостеприимством, но и предлагаемыми развлечениями. В частности – казино, по числу которых Минск оказался в десятке мировых лидеров. Такими данными поделился портал OLBG.
По общему числу казино Минск оказался на восьмой строчке рейтинга. Всего в главном городе Беларуси их насчитывается 24. В этом топе наша столица превзошла даже Копенгаген, Дублин и Майами.
Первое место ожидаемо занял Лас-Вегас, вторая и третья строчки достались Бухаресту (Румыния) и Макао (Китай).
Помимо этого, Минск вошел в топ-10 по числу казино на 100 тыс. человек – 10-е место. В этом списке в топ-3, помимо тех же Лас-Вегаса и Бухареста, неожиданно оказалась Прага (Чехия), сместив Макао на четвертую строчку.