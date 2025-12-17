ВСУ вернули контроль над северной частью Покровска 17.12.2025, 17:27

Об этом заявил главком Сырский.

Украинские военные восстановили контроль над 16 квадратными километрами территории в северной части Покровска Донецкой области.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский.

Выступая на 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн», он охарактеризовал обстановку на фронте как сложную. По словам Сырского, несмотря на значительные потери, российские войска продолжают наступательные действия, однако «существенных оперативных успехов не достигли».

Главнокомандующий напомнил, что ранее украинским силам «удалось отбросить оккупантов от Купянска и установить контроль почти над 90 процентами территории города».

Говоря о Покровском направлении, Сырский подчеркнул: «Противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения удерживают оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий был восстановлен контроль над 16 квадратными километрами в северной части города. Также освобождены 56 квадратных километров территории в районах населённых пунктов Гришино, Котлино и Удачное западнее Покровска».

