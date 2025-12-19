Россия бомбит собственный Белгород 2 19.12.2025, 10:27

4,822

ФАБ-500 упал возле детсада, заставив сотни людей бежать.

Белгородскую область бомбят и будут бомбить самолеты армии РФ, пока длится война: каждый год самолеты роняют боеприпасы на головы людей, пишет «Диалог.UA».

18 декабря стало известно, что бомба, которую авиация армии РФ уронила возле детского сада №55 в Белгороде еще 12 декабря, оказалась ФАБ-500 – фугасной авиационной бомбой, предназначенной для разрушения строений, техники и живой силы. Снаряд был извлечен из воронки 13 декабря, его собирались уничтожить на полигоне под селом Бутово.

Как сообщили в Telegram-канале Astra, боеприпас, который уронила российская авиация, стал 135-м, упавшим на территории РФ и оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. Россияне продолжают пожинать плоды своей войны: из детсада были эвакуированы 216 человек, а дома, расположенные рядом, покинуло не менее 1400 человек.

Бомбы армии РФ в Белгороде и области падают по причине технических неисправностей. То что в городе и области называют ужасом, в Минобороны именуют «нештатным сходом боеприпаса с российского истребителя-бомбардировщика». Проблема в неисправность УМПК или модулей планирования, часто крылья модуля не раскрываются после сброса и бомба падает вскоре после отделения, а не летит к цели.

