Здание ФСБ в Чечне сгорело после атаки дронов
- 2.12.2025, 14:54
- 1,036
Появились новые подробности.
В Чечне в ночь на 2 декабря зафиксирована очередная массированная атака беспилотников по военным и силовым объектам.
Об этом сообщает оппозиционный ресурс NIYSO, ссылаясь на местных жителей и полученные фото и видеоматериалы.
Местные жители отмечают, что взрывы в ночь на 2 декабря были чрезвычайно мощными, а ночь выдалась «наполненной событиями».
Так, сообщается об ударах в Гуьмсе (Гудермесе) и ТІехьа-Марте в Ачхой-Мартановском районе.
В частности, в Тлехья-Марте удар был направлен по зданию Управления ФСБ, которое расположено непосредственно рядом со зданием ОМВД (РОВД).
Здание ФСБ в Чечне сгорело после атаки неизвестных дронов: что известноЗдание ФСБ в Чечне сгорело после атаки неизвестных дронов: что известно
На фото, которые активно распространяют в соцсетях, видны серьезные разрушения помещения. Сотрудникам спецслужбы, вероятно, придется временно искать другое место для работы.
Было ли поражено прилегающее здание ОМВД и какие там масштабы ущерба - пока неизвестно.
При этом структуры ФСБ и подконтрольные Кремлю местные власти пытаются скрыть факт очередной атаки, заставляя сотрудников не разглашать детали и не комментировать событие.
Впрочем, местные жители утверждают, что «перепутать такой взрыв с чем-то другим невозможно» - информация мгновенно разлетелась по мессенджерам, а очевидцы присылают кадры с места происшествия.