закрыть
20 декабря 2025, суббота, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко наврал о своем здоровье и больнице

8
  • 20.12.2025, 8:47
  • 8,506
Лукашенко наврал о своем здоровье и больнице

У диктатора тряслась голова.

71-летний Лукашенко ни с того ни сего вдруг стал доказывать делегатам ВНС, что у него все в порядке со здоровьем. И даже перекрестился при этом. Вообще, темы сохранения здоровья и долголетия стали одними из основных в его выступлении.

«Мне сегодня утром передали вопрос: «Как ваше здоровье?». Да Господь с вами, все нормально. Вы не переживайте, просто так много и так долго я уже отвык говорить, хоть часто совещания провожу. Поэтому голос немного подсел. Я себя нормально чувствую, дай Бог, чтобы так и дальше», - сказал Александр Лукашенко.

Но на самом деле помимо того, что диктатор быстро осип, у него был отчетливо заметен тремор головы. Более того, в другом своем пассаже о здоровье, 150-килограмовый Лукашенко заявил, что «лишний вес – это катастрофа». И добавил, «поверьте, я знаю, о чем говорю».

Еще в одном фрагменте доклада Лукашенко неожиданно заговорил о так называемой «президентской больнице».

«Недавно умные у нас должностные лица присылают мне письмо — надо всех дипломатических (примерно так) работников поставить на учет, как они называют, в „президентской“ больнице. Совесть у вас есть? Чего вы тянетесь в эту больницу? Она уже давно не самая лучшая в стране. У нас море таких госпиталей.

Я же вам передал „президентскую“ эту больницу, куда все рвались, в Минск (формально это произошло в 2017 году, тогда в так называемой лечкомиссии обслуживались 6 тысяч госслужащих. — прим. ред.).

Да господь с вами, я там не лечусь. Не думайте, что вот там, где президент, — там хорошо. Слава богу, господь еще пока уберег от этой больницы. Я там не валяюсь в ней, успокойтесь вы», - сказал Лукашенко и перекрестился.

Но и здесь диктатор, мягко говоря, слукавил, пишет UDF. В распоряжение минчан был передан комплекс зданий с оборудованием старой «президентской больницы». А для себя и своего окружения Лукашенко недалеко от своей резиденции в «Дроздах» построил новый, суперсовременный медцентр.

Как ранее сообщалось в СМИ, новая больница для Лукашенко стоимостью 100 миллионов евро - это «эксклюзивный VIP-блок, расположенный рядом с его резиденцией в «Дроздах» и используемый только им и узким кругом лиц, представляющий собой роскошный медицинский дворец с отдельной охраной, дорогой отделкой и единственной палатой интенсивной терапии».

А руководит этим медцентром бывший личный врач Лукашенко и мать младшего сына правителя - Николая - Ирина Абельская.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко