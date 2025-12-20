Лукашенко наврал о своем здоровье и больнице 8 20.12.2025, 8:47

У диктатора тряслась голова.

71-летний Лукашенко ни с того ни сего вдруг стал доказывать делегатам ВНС, что у него все в порядке со здоровьем. И даже перекрестился при этом. Вообще, темы сохранения здоровья и долголетия стали одними из основных в его выступлении.

«Мне сегодня утром передали вопрос: «Как ваше здоровье?». Да Господь с вами, все нормально. Вы не переживайте, просто так много и так долго я уже отвык говорить, хоть часто совещания провожу. Поэтому голос немного подсел. Я себя нормально чувствую, дай Бог, чтобы так и дальше», - сказал Александр Лукашенко.

Но на самом деле помимо того, что диктатор быстро осип, у него был отчетливо заметен тремор головы. Более того, в другом своем пассаже о здоровье, 150-килограмовый Лукашенко заявил, что «лишний вес – это катастрофа». И добавил, «поверьте, я знаю, о чем говорю».

Еще в одном фрагменте доклада Лукашенко неожиданно заговорил о так называемой «президентской больнице».

«Недавно умные у нас должностные лица присылают мне письмо — надо всех дипломатических (примерно так) работников поставить на учет, как они называют, в „президентской“ больнице. Совесть у вас есть? Чего вы тянетесь в эту больницу? Она уже давно не самая лучшая в стране. У нас море таких госпиталей.

Я же вам передал „президентскую“ эту больницу, куда все рвались, в Минск (формально это произошло в 2017 году, тогда в так называемой лечкомиссии обслуживались 6 тысяч госслужащих. — прим. ред.).

Да господь с вами, я там не лечусь. Не думайте, что вот там, где президент, — там хорошо. Слава богу, господь еще пока уберег от этой больницы. Я там не валяюсь в ней, успокойтесь вы», - сказал Лукашенко и перекрестился.

Но и здесь диктатор, мягко говоря, слукавил, пишет UDF. В распоряжение минчан был передан комплекс зданий с оборудованием старой «президентской больницы». А для себя и своего окружения Лукашенко недалеко от своей резиденции в «Дроздах» построил новый, суперсовременный медцентр.

Как ранее сообщалось в СМИ, новая больница для Лукашенко стоимостью 100 миллионов евро - это «эксклюзивный VIP-блок, расположенный рядом с его резиденцией в «Дроздах» и используемый только им и узким кругом лиц, представляющий собой роскошный медицинский дворец с отдельной охраной, дорогой отделкой и единственной палатой интенсивной терапии».

А руководит этим медцентром бывший личный врач Лукашенко и мать младшего сына правителя - Николая - Ирина Абельская.

