закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти потребовали от жильцов аварийного дома в Гомеле срочно выселиться

1
  • 21.12.2025, 21:40
Власти потребовали от жильцов аварийного дома в Гомеле срочно выселиться

Ранее там произошел взрыв газа.

Покинуть квартиры дома по ул. Косарева в Гомеле необходимо на два дня — с утра 22 декабря до вечера 23 декабря — на время демонтажа повреждённых плит.

В случае необходимости власти предлагают места для временного проживания, пишет «Флагшток».

Требования касаются жителей домов по улице Косарева, 3 (1-й и 2-й подъезды) и Косарева, 5 (6-й подъезд) будут временно выселены из квартир.

Напомним, в многоквартирном доме на улице Косарева в Гомеле взорвался газ. Инцидент произошел 17 декабря.

Пострадал и ближайший детский сад. Взрывной волной в здании выбило стекла. Кроме того, пострадали как минимум два автомобиля, стоявших неподалеку.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко