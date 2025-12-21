Власти потребовали от жильцов аварийного дома в Гомеле срочно выселиться

Власти потребовали от жильцов аварийного дома в Гомеле срочно выселиться1
- 21.12.2025, 21:40
Ранее там произошел взрыв газа.
Покинуть квартиры дома по ул. Косарева в Гомеле необходимо на два дня — с утра 22 декабря до вечера 23 декабря — на время демонтажа повреждённых плит.
В случае необходимости власти предлагают места для временного проживания, пишет «Флагшток».
Требования касаются жителей домов по улице Косарева, 3 (1-й и 2-й подъезды) и Косарева, 5 (6-й подъезд) будут временно выселены из квартир.
Напомним, в многоквартирном доме на улице Косарева в Гомеле взорвался газ. Инцидент произошел 17 декабря.
Пострадал и ближайший детский сад. Взрывной волной в здании выбило стекла. Кроме того, пострадали как минимум два автомобиля, стоявших неподалеку.