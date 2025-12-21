Власти потребовали от жильцов аварийного дома в Гомеле срочно выселиться 1 21.12.2025, 21:40

Ранее там произошел взрыв газа.

Покинуть квартиры дома по ул. Косарева в Гомеле необходимо на два дня — с утра 22 декабря до вечера 23 декабря — на время демонтажа повреждённых плит.

В случае необходимости власти предлагают места для временного проживания, пишет «Флагшток».

Требования касаются жителей домов по улице Косарева, 3 (1-й и 2-й подъезды) и Косарева, 5 (6-й подъезд) будут временно выселены из квартир.

Напомним, в многоквартирном доме на улице Косарева в Гомеле взорвался газ. Инцидент произошел 17 декабря.

Пострадал и ближайший детский сад. Взрывной волной в здании выбило стекла. Кроме того, пострадали как минимум два автомобиля, стоявших неподалеку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com