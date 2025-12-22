AP: Украина сделала ставку на дешевые и мощные дроны-перехватчики 22.12.2025, 11:26

1,338

Беспилотники-перехватчики стоимостью от $1000 уже массово сбивают российские «Шахеды».

Украина активно использует новые дешевые беспилотники-перехватчики для защиты городов и критической инфраструктуры от российских дроновых атак. Речь идет об отечественных системах, которые за считанные месяцы прошли путь от прототипов до серийного производства и уже стали важной частью украинской противовоздушной обороны, пишет Associated Press (перевод - «Униан»).

Во время ночных дежурств мобильные группы устанавливают антенны, датчики и пункты управления, готовя к работе новое оружие. Один из таких перехватчиков - Sting, который по форме напоминает «летающий термос». Его создал украинский стартап Wild Hornets при поддержке волонтеров.

Командир подразделения с позывным «Лой» говорит, что эти дроны способны эффективно противодействовать российским беспилотникам-камикадзе, которые стали быстрее и начали летать на больших высотах.

- Каждая уничтоженная цель - это что-то, что не поразило наши дома, наши семьи, наши электростанции. Враг не спит, и мы тоже, - подчеркнул он.

Ставка на массовость и цену

Постоянные ночные атаки заставили Киев пересмотреть подход к ПВО. Вместо использования ограниченного количества дорогих ракет Украина делает ставку на массовое производство недорогих систем. Стоимость одного такого перехватчика начинается примерно от $1000.

Кроме Sting, на вооружении появляется и другая модель - Bullet, которую разрабатывает стартап General Cherry. По словам члена стратегического совета компании Андрея Лавреновича, эти дроны уничтожают вражеские цели стоимостью от $10 тысяч до $300 тысяч.

- Мы наносим серьезный экономический ущерб, - отметил он.

Гонка инноваций

Россия продолжает делать ставку на иранские дроны-камикадзе типа «Шахед», выпуская новые модификации с глушителями, камерами и даже турбореактивными двигателями.

«В некоторых сферах они на шаг впереди. В других мы находим инновационное решение, и они от этого страдают», - сказал Лавренович.

Аналитик Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Федерико Борсари считает, что дешевые перехватчики стали ключевым элементом современной борьбы с беспилотниками.

«Они настолько быстро приобрели значение, что их уже можно считать краеугольным камнем систем противодействия БПЛА. Они меняют соотношение стоимости и масштаба противовоздушной обороны», - пояснил эксперт.

В то же время он предостерегает, что такие дроны не являются панацеей: их эффективность зависит от сенсоров, систем командования и подготовки операторов, а также от интеграции с другими средствами ПВО.

Украинские и НАТОвские оборонные планировщики ожидают дальнейшего гипермасштабирования производства дронов с обеих сторон в 2026 году. В Европе это подталкивает планы по созданию многоуровневой системы ПВО - так называемой "стены дронов" вдоль восточных границ ЕС, где украинские перехватчики могут сыграть ключевую роль.

Параллельно украинские производители готовятся к расширению совместного производства с американскими и европейскими компаниями. Такая кооперация должна совместить боевой опыт Украины с западным финансированием и масштабами производства.

Отдельным трендом разработчики называют рост автоматизации.

«Наши мобильные группы не должны приближаться к линии фронта, где они становятся мишенями. Дроны должны стать полностью автономными роботами с искусственным интеллектом, чтобы помочь нашим солдатам выжить», - подытожил Лавренович.

