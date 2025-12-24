Режим остался в дураках 24.12.2025, 9:27

Белорусские власти только испортили свой имидж.

Хорошие новости в наши дни – на вес золота. «Лучший рождественский подарок»: белоруска победила бюрократию и получила в Норвегии паспорт иностранца». Порадуемся вместе! Но постойте: зачем человеку, у которого есть гражданство, паспорт иностранца?

У вас документов нет

Для тех, кто не следит за белорусскими новостями, это вполне естественный вопрос, пишет planbmedia.io. Напомним суть проблемы: в 2023 году указом Лукашенко посольства Беларуси «прекратили осуществление всех функций, связанных с документированием». С того момента граждане Беларуси, живущие за границей, лишились возможности получить, обменять или продлить паспорт через посольство. Заканчивается паспорт – поезжай за новым в Беларусь. Родился ребенок – добро пожаловать за паспортом домой.

Проблема в том, что для многих белорусов, которые теперь живут за границей, слово «домой» может оказаться синонимом слова «в тюрьму». «Для многих» – это сколько? Если посмотреть на статистику, то людей с гуманитарными ВНЖ и беженцев среди иммигрантов не так уж и много (в Литве это до 10% от белорусских граждан, имеющих разрешение на проживание).

Но истинное положение дел хуже – основная масса белорусов, уехавших по политическим причинам и находящихся в зоне риска при возвращении домой, легализовывалась по самым обычным основаниям – работа, блюкард, воссоединение семей. Это показывали и первые опросы, и более поздние интервью с иммигрантами из Беларуси.

«Есть высокий риск того, что эти изгнанники подвергнутся преследованиям в случае их возвращения в Беларусь» – подвели черту эксперты ООН. «Я исхожу из того, что ситуация в Беларуси пока в ближайшее время останется такой, какая есть. Поэтому, чтобы продлить мой паспорт, мне надо ехать в Беларусь, а я пока этого делать не могу. То есть у меня путь пока отрезан. Соответственно, мне надо искать какие-то варианты», – объяснили свою проблему белорусы.

Паспортный вопрос

У большинства белорусских иммигрантов «паспортный вопрос» возникает постепенно: «У нас пока с паспортами проблем нет, но мы понимаем, что проблема возникнет через два года. У коллег уже возникали эти вопросы. Большинство из них не может вернуться в Беларусь для того, чтобы поменять паспорт».

Находятся и поводы для радости: «Мы с мужем в 2019 году попали под дождь и замочили наши паспорта, поэтому сделали новые – они у нас до 2029 года! То есть в этом плане все хорошо». Все хорошо, понимаете? Впереди – четыре года определенности, это же невиданная роскошь!

«Как-то я спросила у своего коллеги-литовца: „Kaip sekasi?“ А он говорит: «Вот, машину разбил». Я ему отвечаю: «Не переживай, отремонтируешь – главное, что никто не пострадал, что все живы и здоровы». А он мне: «Да – я, как услышу, что некоторые без паспорта живут, так у меня вообще в жизни проблем нет!»

Литва предложила белорусам поддержку в решении проблемы с паспортами практически сразу после принятия указа об ограничении консульских услуг. Эта поддержка согласуется с принятыми международными нормами и включает выдачу женевских паспортов (для политических беженцев), паспорта иностранца (проездной документ, дающий иностранному гражданину право многократно пересекать границу в отсутствие действующего паспорта) и упрощенное продление ВНЖ для людей, которые проживают по паспорту иностранца.

Эти меры превратили кажущуюся непреодолимой проблему в рутинную административную процедуру: «У нашего ребенка, который родился в Литве, нет гражданства, но мы ее зарегистрировали, написав письмо в миграцию о том, что у нас нет возможности сделать паспорт ребенку. И нам сделали вид на жительство для ребенка без паспорта. Потом у старшего сына тоже паспорт закончился, и мы точно такое же письмо написали. И теперь у старшего сына тоже есть вид на жительство, хотя и нет белорусского паспорта».

Паспортный вопрос: виноватый очевиден

Спустя два с лишним года действия указа видно, что в дураках оказались те, кто с его помощью пытался «наказать белорусов в изгнании». Эта мера не только сделала десятки тысяч белорусов зарубежья еще менее лояльными к властям их страны, но показала другим странам, какой стала нынешняя Беларусь.

«Не понимаем, почему бы вам не поехать в Беларусь и не сделать новый паспорт» – примерно с такой формулировкой год назад отказали в выдаче паспорта иностранца дочке счастливой белоруски из новости, с которой начинался этот текст. Но потом информация о стране в миграционных органах Норвегии обновилась – и вопросов «почему» больше не осталось. Это потеря имиджа страны, а еще больше – имиджа ее руководства. Хотите улучшить его – верните гражданам консульские услуги.

А до тех пор все больше белорусов будут радоваться «рождественским подаркам» в виде возможности реализовывать свое основополагающее право на свободу передвижения и задумываться о том, что дома их ждут только воспоминания.

