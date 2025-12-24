закрыть
24 декабря 2025, среда
Кремль щелкнул Лукашенко по носу

2
  • 24.12.2025, 11:11
  • 2,282
Кремль щелкнул Лукашенко по носу

РоссМИ удаляют заявление Минобороны Беларуси об «Орешнике».

ТАСС аннулировал новость о том, что Беларусь сама сможет определять цели для российского ракетного комплекса «Орешник», размещенного на ее территории, заметил The Insider.

«Новость «Белоруссия при необходимости будет определять самостоятельно цели «Орешника», выпущенная на tass.ru в 17:24 мск, АННУЛИРУЕТСЯ в связи с ошибочной публикацией и снятием материала телеканалом. ТАСС приносит извинения своим подписчикам и читателям», - говорится в сообщении на сайте.

Аналогичные новости также пропали с сайтов других российских СМИ. Убрали соответствующий сюжет также с сервиса «Смотрим.ру», позволяющего смотреть передачи российских телеканалов. Судя по сообщению на сайте «Бизнес Online», источником удаленной новости было сообщение Минобороны Беларуси.

