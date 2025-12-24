Кремль щелкнул Лукашенко по носу 2 24.12.2025, 11:11

2,282

РоссМИ удаляют заявление Минобороны Беларуси об «Орешнике».

ТАСС аннулировал новость о том, что Беларусь сама сможет определять цели для российского ракетного комплекса «Орешник», размещенного на ее территории, заметил The Insider.

«Новость «Белоруссия при необходимости будет определять самостоятельно цели «Орешника», выпущенная на tass.ru в 17:24 мск, АННУЛИРУЕТСЯ в связи с ошибочной публикацией и снятием материала телеканалом. ТАСС приносит извинения своим подписчикам и читателям», - говорится в сообщении на сайте.

Аналогичные новости также пропали с сайтов других российских СМИ. Убрали соответствующий сюжет также с сервиса «Смотрим.ру», позволяющего смотреть передачи российских телеканалов. Судя по сообщению на сайте «Бизнес Online», источником удаленной новости было сообщение Минобороны Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com