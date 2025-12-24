Под Жабинкой поймали лису, которая прославилась в Сети 5 24.12.2025, 12:11

2,306

иллюстративное фото

Дикое животное разгуливало по подворьям.

В Жабинковском районе поймали лису, которая угрожала жителям агрогородка Ракитница. Подробности рассказали в телеграм-канале Жабинковского райисполкома.

Ранее в агрогородке Ракитница появилась дикая лиса, видео с которой распространилось в интернете. Дикое животное разгуливало по подворьям, угрожая домашним животным и сельчанам.

На поимку дикой лисы направили сотрудников коммунальных служб. Лису поймали и нейтрализовали при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

- Животное направлено на проведение соответствующей ветеринарной экспертизы, - прокомментировали в райисполкоме.

