24 декабря 2025, среда, 13:23
Евгений Магда: «Беларусь Натальи Радиной» читается легко и насыщена фактами

  • 24.12.2025, 12:44
Юрий Фельштинский провел интересное исследование.

Известный украинский политолог Евгений Магда в «Фейсбуке» поделился впечатлениями от прочтения книги американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатуры». Евгений Магда рекомендует эту книгу всем, кто интересуется ситуацией в Беларуси:

— В современном мире книга имеет особое значение. Инструментальное.

Исследование Юрия Фельштинского интересно прежде всего тем, что он рассматривает новейшую политическую историю Беларуси и её соседей сквозь призму профессиональных взглядов Натальи Радиной — известной белорусской журналистки.

С оценками автора можно соглашаться или не соглашаться, однако книга читается легко и насыщена фактами.

РекоМагдую всем, кто интересуется ситуацией в Беларуси.

Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно на следующих площадках:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

