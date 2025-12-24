Евгений Магда: «Беларусь Натальи Радиной» читается легко и насыщена фактами
Юрий Фельштинский провел интересное исследование.
Известный украинский политолог Евгений Магда в «Фейсбуке» поделился впечатлениями от прочтения книги американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатуры». Евгений Магда рекомендует эту книгу всем, кто интересуется ситуацией в Беларуси:
— В современном мире книга имеет особое значение. Инструментальное.
Исследование Юрия Фельштинского интересно прежде всего тем, что он рассматривает новейшую политическую историю Беларуси и её соседей сквозь призму профессиональных взглядов Натальи Радиной — известной белорусской журналистки.
С оценками автора можно соглашаться или не соглашаться, однако книга читается легко и насыщена фактами.
РекоМагдую всем, кто интересуется ситуацией в Беларуси.
Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно на следующих площадках:
Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.
Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.
Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.