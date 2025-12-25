В Минске выстроилась огромная очередь 5 25.12.2025, 18:50

2,058

Куда на этот раз?

Сегодня в центре Минска наблюдалась гигантская очередь. И нет, эти люди не стояли за продуктами к новогоднему столу. Их цель была — приобщиться к искусству, пишет «Онлайнер».

Дело в том, что Национальный художественный музей объявил: сегодня, 25 декабря, примет всех гостей бесплатно. Желающих оказалось немало. Так немало, что очередь стала темой для постов сразу нескольких пользователей Threads. Кто-то просто удивлялся, а кто-то — возмущался:

— Сегодня в Минске бесплатный вход в художественный музей. Очередь длиннющая. В холод. Стоимость билета — от 5 до 20 рублей. Неужели, если вы действительно любитель живописи, то не можете позволить купить билет? Тем более в музей не ходят каждую неделю. Или у нас резко начинают любить картины, пиццы, пончики и так далее, только когда это бесплатно?! — высказался один из пользователей.

Но стоит отметить: сегодня посетители музея могли увидеть не только экспозиции, но и посмотреть праздничный концерт «Новогодний Чайковский». Были анонсированы музыкальные номера из красочного балета в исполнении солистов Белорусской государственной филармонии Александра Полякова и Юлии Архангельской.

