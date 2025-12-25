Два слова, которые нужно сказать, если вы получили не понравившийся подарок

Два слова, которые нужно сказать, если вы получили не понравившийся подарок1
- 25.12.2025, 19:15
Интонация и язык тела также имеют большое значение.
Получение подарка во время праздников может вызвать радость, а может — легкое смятение. Иногда подарок оказывается не таким, как вы ожидали, и важно знать, как выразить благодарность, не обидев дарителя, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Эксперты советуют использовать простую, но эффективную фразу из двух слов: «Как внимательно!». По словам эксперта по этикету Томаса Фарли, эти слова позволяют показать признательность за усилия и внимание дарителя, даже если подарок не соответствует ожиданиям. Интонация и язык тела при этом имеют большое значение — улыбка, легкое прикосновение или объятие помогут подчеркнуть искренность.
Психологи советуют заранее снизить ожидания. Если вы ждете конкретный подарок, а получаете что-то другое, будет труднее скрыть разочарование.
Помимо фразы «Как мило!», эксперты предлагают альтернативные варианты:
«Я и не мечтал о таком!»
«Как вы это нашли?»
«Так мило, что вы подумали обо мне!»
Также полезно проявлять интерес к мотиву дарителя. Например, если подарок кажется странным, можно спросить: «Что заставило вас выбрать это для меня?» Это помогает наладить эмоциональную связь и узнать историю за подарком.
Если подарок не подходит по размеру или стилю, допустимо аккуратно обсудить обмен. Важно подчеркнуть, что вы цените внимание и старания дарителя, и предложить вариант обмена без обид.
Главная идея: благодарность и внимание к дарителю важнее самого подарка. Искренний и доброжелательный ответ помогает сохранить радость праздника для всех участников.
Слово-два могут сделать ситуацию комфортной и для вас, и для дарителя.