26 декабря 2025, пятница, 0:53
Видеофакт: Арина Соболенко поспорила и выполнила это задание за 13 секунд

  • 26.12.2025, 1:07
Видеофакт: Арина Соболенко поспорила и выполнила это задание за 13 секунд
Арина Соболенко

Белоруска приняла участие в челлендже.

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко поспорила и выполнила это задание за 13 секунд. Подробности сообщает sport5.by.

Белорусская теннисистка приняла участие в челлендже по скорости намотки на ракетку. Данная процедура дает возможность улучшить сцепление ладони с ракеткой. С поставленной задачей Соболенко справилась за 13 секунд и осталась собой довольно. Видео было опубликована в соцсетях турнира в Брисбене, где белоруска начнет сезон. Намотки были придуманы для того, чтобы ручка ракетки не скользила в руке спортсмена.

