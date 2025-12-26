Видеофакт: Арина Соболенко поспорила и выполнила это задание за 13 секунд
- 26.12.2025, 1:07
Белоруска приняла участие в челлендже.
Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко поспорила и выполнила это задание за 13 секунд. Подробности сообщает sport5.by.
Белорусская теннисистка приняла участие в челлендже по скорости намотки на ракетку. Данная процедура дает возможность улучшить сцепление ладони с ракеткой. С поставленной задачей Соболенко справилась за 13 секунд и осталась собой довольно. Видео было опубликована в соцсетях турнира в Брисбене, где белоруска начнет сезон. Намотки были придуманы для того, чтобы ручка ракетки не скользила в руке спортсмена.
When @SabalenkaA took on our racquet grip challenge 😂 pic.twitter.com/HInzYYVWLr— Brisbane International (@BrisbaneTennis) December 24, 2025