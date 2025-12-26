Сильный ветер перевернул праздничные палатки в Слуцке
- 26.12.2025, 14:10
- 1,098
Синоптики не обманули с прогнозом.
Шквалистый ветер снес праздничные палатки около елки в Слуцке. К счастью, это произошло ночью, и никто не пострадал, передает «Еврорадио».
В Беларуси до воскресенья будет сильный ветер: порывы ветра до 20 м/с, а 28 декабря возможны до 24 м/с. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
А какой в целом будет погода на выходных?
В субботу, 27 декабря, на Беларусь будут смещаться фронтальные разделы со Скандинавии. Поэтому будет облачно, ночью с прояснениями. Днем ожидаются мокрый снег и дождь. В отдельных районах слабая гололедица. Ветер днем будет порывистый. Температура воздуха ночью 0…-5°С, днем -2…+4°С.
В воскресенье, 28 декабря, облачная погода сохранится. Временами будет идти снег и мокрый снег. В отдельных районах метели, слабая гололедица. Температура воздуха ночью -4…+2°С, днем -4…+3°С.