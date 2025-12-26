закрыть
26 декабря 2025, пятница, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сильный ветер перевернул праздничные палатки в Слуцке

  • 26.12.2025, 14:10
  • 1,098
Сильный ветер перевернул праздничные палатки в Слуцке

Синоптики не обманули с прогнозом.

Шквалистый ветер снес праздничные палатки около елки в Слуцке. К счастью, это произошло ночью, и никто не пострадал, передает «Еврорадио».

В Беларуси до воскресенья будет сильный ветер: порывы ветра до 20 м/с, а 28 декабря возможны до 24 м/с. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

А какой в целом будет погода на выходных?

В субботу, 27 декабря, на Беларусь будут смещаться фронтальные разделы со Скандинавии. Поэтому будет облачно, ночью с прояснениями. Днем ожидаются мокрый снег и дождь. В отдельных районах слабая гололедица. Ветер днем будет порывистый. Температура воздуха ночью 0…-5°С, днем -2…+4°С.

В воскресенье, 28 декабря, облачная погода сохранится. Временами будет идти снег и мокрый снег. В отдельных районах метели, слабая гололедица. Температура воздуха ночью -4…+2°С, днем -4…+3°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин