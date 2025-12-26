Зеленский: Россия размещает оборудование для наведения «Шахедов» на крышах белорусских многоэтажек 25 26.12.2025, 21:16

10,080

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Кремль использует территорию страны для обхода украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки заявил, что Россия использует беларусскую территорию для обхода украинской системы ПВО и наведения дронов «Шахед» на объекты в западных регионах страны.

По словам Зеленского, оборудование для ударов размещается прямо на крышах жилых домов в населенных пунктах Беларуси, что представляет серьезный риск для граждан страны. Президент назвал такие действия «абсолютным пренебрежением человеческими жизнями» и отметил, что «важно, чтобы в Минске перестали играться с этим».

«Это рискованно для Беларуси. Мы видим шаги с «Орешником», теперь — с помощью «Шахедов». Жаль, что Беларусь жертвует своим суверенитетом в пользу агрессивных амбиций России», — сказал он.

Глава государства сообщил, что украинская разведка фиксирует попытки обхода защитных позиций через Беларусь, и заверил, что Киев проинформирует международных партнеров и подготовит совместные меры реагирования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com