26 декабря 2025, пятница, 22:50
Зеленский: Россия размещает оборудование для наведения «Шахедов» на крышах белорусских многоэтажек

25
  • 26.12.2025, 21:16
  • 10,080
Зеленский: Россия размещает оборудование для наведения «Шахедов» на крышах белорусских многоэтажек
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Кремль использует территорию страны для обхода украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки заявил, что Россия использует беларусскую территорию для обхода украинской системы ПВО и наведения дронов «Шахед» на объекты в западных регионах страны.

По словам Зеленского, оборудование для ударов размещается прямо на крышах жилых домов в населенных пунктах Беларуси, что представляет серьезный риск для граждан страны. Президент назвал такие действия «абсолютным пренебрежением человеческими жизнями» и отметил, что «важно, чтобы в Минске перестали играться с этим».

«Это рискованно для Беларуси. Мы видим шаги с «Орешником», теперь — с помощью «Шахедов». Жаль, что Беларусь жертвует своим суверенитетом в пользу агрессивных амбиций России», — сказал он.

Глава государства сообщил, что украинская разведка фиксирует попытки обхода защитных позиций через Беларусь, и заверил, что Киев проинформирует международных партнеров и подготовит совместные меры реагирования.

