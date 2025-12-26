Зеленский: Россия размещает оборудование для наведения «Шахедов» на крышах белорусских многоэтажек

Зеленский: Россия размещает оборудование для наведения «Шахедов» на крышах белорусских многоэтажек25
26.12.2025
Кремль использует территорию страны для обхода украинской ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки заявил, что Россия использует беларусскую территорию для обхода украинской системы ПВО и наведения дронов «Шахед» на объекты в западных регионах страны.
По словам Зеленского, оборудование для ударов размещается прямо на крышах жилых домов в населенных пунктах Беларуси, что представляет серьезный риск для граждан страны. Президент назвал такие действия «абсолютным пренебрежением человеческими жизнями» и отметил, что «важно, чтобы в Минске перестали играться с этим».
«Это рискованно для Беларуси. Мы видим шаги с «Орешником», теперь — с помощью «Шахедов». Жаль, что Беларусь жертвует своим суверенитетом в пользу агрессивных амбиций России», — сказал он.
Глава государства сообщил, что украинская разведка фиксирует попытки обхода защитных позиций через Беларусь, и заверил, что Киев проинформирует международных партнеров и подготовит совместные меры реагирования.