27 декабря 2025, суббота, 21:31
Зеленский прибыл в Канаду

  • 27.12.2025, 21:03
Зеленский прибыл в Канаду

Президент Украины встретится с премьер-министром страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 декабря, прибыл в Канаду. Об этом журналистам сообщил спикер украинского президента Сергей Никифоров.

«Прибыли в Галифакс», - сказал Никифоров журналистам в субботу.

Напомним, ранее сегодня Зеленский анонсировал свой визит в Канаду. Он состоится перед его встречей с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, он должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни, а также провести онлайн-встречу с лидерами Европы. После этого он отправится во Флориду, США.

- Мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом США, - сказал Зеленский журналистам в субботу.

