В российской Сызрани дроны ударили по крупному НПЗ и подстанциям 28.12.2025, 9:08

Местные жалуются на перебои со светом.

Поздно вечером 27 декабря и после полуночи в российской Сызрани Самарской области прогремели взрывы: под атакой дронов оказался крупный нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» и местные подстанции.

После серии взрывов местные начали жаловаться на перебои со светом в некоторых районах. Об атаке сообщили мониторинговые каналы.

По данным российских пабликов, атака на Сызрань происходила в несколько волн. Первые взрывы прозвучали около 23:50 часов, после полуночи налет беспилотников продолжился. Всего прогремело не менее 6 взрывов, что было слышно в центральной и южной районах города.

В сети показали кадры с места событий. На видео видны различные локации, оказавшиеся под ударом, яркие вспышки в небе, а также работа российской противовоздушной обороны.

Россияне утверждают, что якобы ПВО «сбивает украинские дроны» в небе над Сызранью.

Стоит отметить, что перед этим «Росавиация» ввела план «Ковер» в местном аэропорту «Курумоч». Он временно не выпускает и не принимает самолеты.

Официально на момент публикации российские власти не комментировали атаку. Подтверждение ударов по НПЗ и подстанциям в Сызрани не поступало.

Что известно о Сызранском НПЗ

Сызранский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий топливного профиля в системе компании «Роснефть». Также завод считается ключевым объектом такого типа в южном Поволжье.

Предприятие обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России. Сызранский НПЗ производит в частности бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум, а также поставляет топливо на российские аэродромы и в воинские части в центральных и южных регионах РФ.

Стоит отметить, что в начале декабря дроны уже атаковали этот НПЗ: после серии взрывов начался пожар.

