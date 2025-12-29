Зеленский после переговоров с Трампом: Мы полностью согласовали гарантии безопасности 1 29.12.2025, 10:36

1,268

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Мирный план утвержден на 90%.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90%, а вопрос гарантий безопасности согласован полностью.

Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя ход переговоров с президентом Дональдом Трампом, пишет New Voice.

По его словам, общий мирный план из 20 пунктов пока согласован на 90%. В то же время вопрос гарантий безопасности для Украины, по утверждению главы государства, согласован на 100%.

Зеленский уточнил, что базовый документ из 20 пунктов предусматривает участие четырех сторон — Украины, Соединенных Штатов, России и Европы. Без согласия каждой из них подписание плана невозможно.

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров заявил, что переговоры о мире сейчас находятся на финальном этапе, но в случае неудачи война продлится еще очень долго.

Он заверил, что российский диктатор Владимир Путин серьезно подходит к соглашению о прекращении войны против Украины и заявил, что «оба лидера» желают мира, вероятно, имея в виду Зеленского и Путина.

Зеленский перед переговорами заявил, что планирует обсуждать стратегию приближения мира, над которой работали команды лидеров.

