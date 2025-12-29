Сможет ли Путин воевать с такими ценами на нефть? Дмитрий Колезев

29.12.2025, 11:28

1,164

Дмитрий Колезев

Кремль блефует.

Не знаю, ожидал ли кто-то всерьез заключения мирного соглашения в ближайшее время, но после встречи Зеленского и Трампа стало ясно, что и в этот раз чуда не произойдет. Хотя оба говорят о согласовании мирного плана на 90-95% (речь о скорректированном плане из 20 пунктов), Трамп использует осторожные конструкции вроде «возможно, очень близки (к заключению мира)» и при этом допускает, что мирного соглашения может вовсе не быть.

Судя по словам Зеленского, Украина не дала согласие на вывод войск с Донбасса, на котором настаивала Россия. Из России одновременно доносятся уже откровенные сигналы о том, что и Москве мирное соглашение сейчас особо не нужно. Вот что сказал Путин на последней встрече с военными: «Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем».

Это, разумеется, во многом блеф, но он подействовал на Трампа, который после встречи с Зеленским сказал: «Лучше заключить сделку сейчас, иначе будут захвачены новые территории» (до этого у него был телефонный разговор с Путиным).

В общем, позиция Украины — «Славянск и Краматорск не отдадим», позиция Москвы (на словах) — «не больно-то и хотелось, будем дальше воевать». Вопрос в том, сколько получится воевать с такими ценами на нефть.

Были ли все эти переговоры шажками к миру или просто ритуальными танцами, чтобы дать Трампу чувствовать себя миротворцем, — узнаем со временем. Пока, к сожалению, велики шансы, что война доберется до своего четырехлетия и будет продолжаться.

Дмитрий Колезев, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com