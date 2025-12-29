Сможет ли Путин воевать с такими ценами на нефть?
- Дмитрий Колезев
- 29.12.2025, 11:28
- 1,164
Кремль блефует.
Не знаю, ожидал ли кто-то всерьез заключения мирного соглашения в ближайшее время, но после встречи Зеленского и Трампа стало ясно, что и в этот раз чуда не произойдет. Хотя оба говорят о согласовании мирного плана на 90-95% (речь о скорректированном плане из 20 пунктов), Трамп использует осторожные конструкции вроде «возможно, очень близки (к заключению мира)» и при этом допускает, что мирного соглашения может вовсе не быть.
Судя по словам Зеленского, Украина не дала согласие на вывод войск с Донбасса, на котором настаивала Россия. Из России одновременно доносятся уже откровенные сигналы о том, что и Москве мирное соглашение сейчас особо не нужно. Вот что сказал Путин на последней встрече с военными: «Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем».
Это, разумеется, во многом блеф, но он подействовал на Трампа, который после встречи с Зеленским сказал: «Лучше заключить сделку сейчас, иначе будут захвачены новые территории» (до этого у него был телефонный разговор с Путиным).
В общем, позиция Украины — «Славянск и Краматорск не отдадим», позиция Москвы (на словах) — «не больно-то и хотелось, будем дальше воевать». Вопрос в том, сколько получится воевать с такими ценами на нефть.
Были ли все эти переговоры шажками к миру или просто ритуальными танцами, чтобы дать Трампу чувствовать себя миротворцем, — узнаем со временем. Пока, к сожалению, велики шансы, что война доберется до своего четырехлетия и будет продолжаться.
Дмитрий Колезев, Telegram