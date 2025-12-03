Атака дронов на Чечню: сотрудники ФСБ оказались в больнице 3.12.2025, 8:43

2,092

Появились новые подробности.

В результате ночной атаки на Чечню 2 декабря пострадали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Один из ударов пришелся по зданию ведомства в Чечне.

Дроны поразили здание российской ФСБ в Ачхой-Мартановском районе Чечни, из-за чего госпитализированы по меньшей мере двое сотрудников ведомства. Они получили ранения и сейчас находятся под наблюдением медиков, узнало медиа Astra от источников в МЧС РФ.

«В результате атаки беспилотников на здание ФСБ по Ачхой-Мартановскому району в Чечне госпитализированы двое сотрудников ведомства», — говорится в сообщении.

Неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие сотрудники ФСБ и есть ли информация о других пострадавших в результате обстрела.

Перед этим очевидцы сообщали медиа, что из-за ночной атаки БПЛА 2 декабря пострадало здание ФСБ в этом районе. Аналитики проверили фотографию с места событий и подтвердили, что на ней действительно изображено здание ведомства в Ачхой-Мартановском районе, расположенное на улице Нурадилова, 81.

Под атаку в ночь на 2 декабря в Чечне, вероятно, попало и здание ОМВД (отдела Министерства внутренних дел) по Гудермескому району, писало издание. Однако подтверждения пока нет.

Атака дронов на Чечню 2 декабря: что известно

В ночь на 2 декабря местные паблики сообщили о взрывах в городе Гудермес, в котором действует Университет спецназа, созданный лично главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Также в сети сообщили об ударе по локации расположения полка «Ахмат».

Медиа «Кавказский узел» сообщало, что угроза БпЛА была объявлена в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае.

