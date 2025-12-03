Нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились на 34% 3.12.2025, 16:32

Санкции США сработали.

Падение нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре вновь ускорилось, отчитался в среду Минфин.

За прошедший месяц казна собрала 530,9 млрд рублей сырьевых налогов — на 34% меньше, чем годом ранее. Поступления ключевого налога на добычу полезных ископаемых (НПДИ) упали на 36%, а экспортных пошлин — почти на 40%.

Накопленным итогом за 11 месяцев в бюджет поступило 8 трлн рублей доходов от нефти и газа — на 2,3 трлн меньше, чем за тот же период 2024-го. При этом спад ускоряется: на конец мая это было 14%, к концу августа — 20%, а на начало декабря — 22%.

По бюджету РФ ударила «токсичная смесь» из санкций, падения цен на нефть и крепкого рубля, отмечает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. После внесения в «черные списки» США «Роснефти» и «Лукойла» скидки на российский сорт Urals достигли $20 за баррель, а его средняя цена в ноябре опустилась до $44,87 — самого низкого уровня с марта 2023 года.

Цена нефти в рублях, от которой зависит наполнение бюджета, держится около до 3250 рублей за баррель, и это также минимум за 2,5 года.

В начале декабря котировки Urals, по данным Reuters, опустились до $41.

Как писал сайт Charter97.org, 22 октября США ввели блокирующие санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛА и их «дочек». Вскоре ЛУКОЙЛ объявил о поиске покупателя на зарубежные активы.

