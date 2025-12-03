Радослав Сикорский: Больше не существует Совета Россия — НАТО 1 3.12.2025, 20:41

1,230

Радослав Сикорский

Генсек Рютте предложил упразднить его.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал глав МИД Североатлантического альянса о решении упразднить Совет Россия — НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам совещания руководителей внешнеполитических ведомств НАТО в Брюсселе, передают Wiadomości.

«Больше не существует Совета Россия — НАТО. И основополагающего акта Россия — НАТО больше нет», — заявил Сикорский в ходе пресс-конференции.

