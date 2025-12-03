Медведев: НАТО — враг России
- 3.12.2025, 22:51
Зампред Совбеза России угрожает НАТО уничтожением.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО является врагом Москвы. Об этом он написал на английском языке в социальной сети X.
Медведев подчеркнул, что Североатлантический альянс радостно объявил о ликвидации Совета Россия — НАТО. Он подчеркнул, что разделяет их восторг.
«НАТО — наш враг. О каком вообще «совете» мы говорим? С врагами можно справиться только одним способом. Как говорил [Максим] Горький: «Если враг не сдается, его уничтожают», — отметил он.
Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил главам МИД стран НАТО о том, что Совет Россия — НАТО будет упразднен. Известно, что Основополагающего акта Россия — НАТО больше нет.