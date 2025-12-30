Лавров и Минобороны РФ «поссорились» 30.12.2025, 9:26

2,234

Сергей Лавров

Странная математика от Кремля.

Вчера, 29 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае якобы атаковали украинские дроны, но даже сообщения Минобороны РФ это опровергают.

На данное противоречие обратили внимание украинские и российские Telegram-каналы, пишет Диалог.UA.

Первоначально Минобороны РФ заявило, что в ночь на 29 декабря российская противовоздушная оборона якобы сбила над территорией РФ 89 украинских БпЛА, из них 49 – над территорией Брянской области, а 18 – над территорией Новгородской области. В дальнейшем Лавров выступил с заявлением о том, что ночью 29 декабря российская ПВО якобы сбила 91 украинский дрон, которые атаковали государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

Министр иностранных дел РФ также сказал, что «Россия в ответ на атаку на резиденцию Путина пересмотрит свою переговорную позицию». Он сообщил, что Россия «оставляет за собой право ответного удара по Украине».

Таким образом, заявления Минобороны РФ и Лаврова противоречат друг другу, к тому же жители Валдая, где находится резиденция Путина, не слышали взрывов, пишут российские Telegram-каналы.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал фейком заявления Кремля о том, что украинские дроны якобы атаковали резиденцию Путина на Валдае. По его мнению, Москва таким образом пытается сорвать все достижения Украины и США в переговорах о прекращении войны. Украинский лидер считает, что новый фейк российской пропаганды служит оправданием для новых ударов армии РФ по Украине, а также для отказа от прекращения войны.

Новый кремлевский фейк начали распространять сразу после встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 28 декабря во Флориде. На этой встрече обсуждали план по прекращению войны России против Украины. По словам Трампа, переговоры были хорошими и стороны «близки к соглашению».

