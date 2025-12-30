Польша расширяет ракетную программу 1 30.12.2025, 14:56

Варшава запускает совместный с Южной Кореей проект.

Польша подписала многомиллиардный контракт на развитие собственных мощностей по производству высокоточных ракет в рамках программы реактивных систем залпового огня HOMAR-K. Об этом сообщило государственное Агентство вооружений страны, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Соглашение стоимостью 14 млрд злотых (около €3,3 млрд) предусматривает поставку и локализацию производства управляемых ракет CGR-080 калибра 239 мм с дальностью стрельбы до 80 километров. Производство начнется в 2030 году на новом заводе в Польше.

Ракеты будут выпускаться консорциумом во главе с польско-корейским совместным предприятием Hanwha WB Advanced System при участии южнокорейской компании Hanwha Aerospace. Контракт стал очередным этапом углубляющегося оборонного сотрудничества Варшавы и Сеула.

Это уже третье соглашение в рамках программы HOMAR-K. Первый контракт был подписан в ноябре 2022 года и предусматривал поставку 218 пусковых модулей K239 Chunmoo с их интеграцией на польские шасси Jelcz, а также обучение, логистику и ракеты, включая тактические боеприпасы калибра 607 мм с дальностью до 290 км. Второе соглашение, заключенное в апреле 2024 года, включало еще 72 пусковые установки, дополнительное вооружение и техническую поддержку.

Польша последовательно наращивает оборонные возможности на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. В 2026 году страна планирует направить на оборону 4,8% ВВП — самый высокий показатель среди государств НАТО.

